- I funzionari delle forze dell'ordine emettono avvertimenti sulle armi da fuoco durante la scaramuccia.

Alla stazione centrale di Monaco, alcuni agenti di polizia federale hanno dovuto intervenire quando un uomo di 30 anni ha esibito un ferro da maglia in una situazione tesa con due uomini ubriachi, intorno alle undici di sera di un lunedì. Mentre la situazione degenerava, l'individuo ha brandito un oggetto metallico affilato sconosciuto, portando gli agenti a estrarre le armi e a lanciare un avvertimento severo. L'uomo si è ritirato e ha lasciato cadere l'oggetto dopo aver capito la gravità della situazione, rivelando che si trattava solo di un ferro da maglia. Il motivo dietro la discussione animata tra il 30enne e i due uomini più anziani, di 53 e 63 anni, rimane sconosciuto, secondo gli agenti.

Durante l'operazione, l'uomo ha opposto una forte resistenza agli agenti, causando un leggero infortunio a uno di loro. Mentre era in custodia, l'uomo ha tentato di fare del male a se stesso. Dopo essersi calmato e aver acconsentito a collaborare, è stato portato in un reparto psichiatrico a Monaco. Un test del tasso alcolico ha indicato un contenuto di alcol nel sangue di 2.88%, ben oltre il limite legale. Entrambi gli avversari, inoltre, erano sotto l'influenza, con letture superiori al 2% di contenuto di alcol nel sangue. Il 30enne ora rischia accuse di lesioni personali, minacce con arma e inosservanza degli ordini delle forze dell'ordine.

