- I funzionari delle forze dell'ordine dichiarano l' incidente a Tel Aviv un tentativo di esplosione.

In un'esplosione devastante a Tel Aviv, le autorità suggeriscono di aver impedito un atto terroristico. Lo scorso domenica sera, un sacco pieno di sostanza esplosiva è esploso mentre un uomo passeggiava per una strada nella parte sud della città costiera. Il presunto assalitore è morto, mentre un utente di monopattino elettrico ha riportato ferite.

"Possiamo ora confermare che si è trattato di un incidente terroristico che ha coinvolto un dispositivo esplosivo potente", come dichiarato in una comunicazione congiunta della polizia e dell'agenzia per la sicurezza Shin Bet. Le forze di sicurezza a Tel Aviv e dintorni sono state poste in allerta a un livello più alto.

"Esortiamo la popolazione a restare vigile e segnalare eventuali individui o oggetti sospetti alla polizia." La polizia si è astenuta dal rivelare l'identità del sospetto. La televisione pubblica Kan ha riferito che le autorità credono che il sospetto fosse un palestinese originario di Nablus nella Cisgiordania. Il quotidiano 'Haaretz' ha riferito che la polizia sospetta che la sinagoga vicina fosse il bersaglio dell'attacco.

Il presidente israeliano Isaac Herzog ha dichiarato durante un incontro con il segretario di Stato americano Antony Blinken che sembrava fosse stato evitato un grave attacco terroristico a Tel Aviv la sera precedente. Nel corso della storia, la città sul Mediterraneo orientale ha subito numerosi attacchi terroristici da parte dei palestinesi.

Un portavoce della polizia ha informato la radio militare israeliana che se l'esplosione fosse avvenuta solo pochi metri più in là, "avremmo avuto a che fare con un disastro di grandi proporzioni". Inizialmente, i dettagli dell'incidente erano confusi nella serata, con la polizia che esaminava tutte le possibilità.

"Le indagini della Commissione sull'incidente terroristico hanno rivelato che il dispositivo esplosivo era stato progettato per causare danni significativi." "La Commissione ha anche concluso che il presunto terrorista ha agito da solo e non aveva affiliazioni note con alcun gruppo estremista."

