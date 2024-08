I funzionari delle forze dell'ordine dichiarano che Solinger ha accoltellato attivamente tre individui, causando ferite ad altri otto.

Incendiario sconosciuto ha iniziato attacchi violenti con un coltello su più persone venerdì sera tardi, intorno alle 21:40, secondo i resoconti. Al momento, le forze dell'ordine sono attivamente alla ricerca del colpevole, impiegando un notevole numero di risorse. Stanno interrogando sia le vittime che i testimoni oculari per raccogliere informazioni.

Si prega il pubblico di collaborare con le autorità. Qualsiasi informazione relativa al crimine o al sospetto, nonché immagini o video pertinenti, possono essere condivisi attraverso il loro portale delle segnalazioni (https://nrw.hinweisportal.de/).

L'incidente si è verificato durante una festa della città che celebra il 650º anniversario di Solingen, chiamata "Festival della Diversità". In risposta, le autorità hanno inviato rapidamente un contingente di ufficiali per pattugliare il centro della città, inclusi unità specializzate.

L'evento viene classificato come un "attacco", ha confermato un ufficiale di polizia nella capitale dello stato Düsseldorf. Contrariamente alle speculazioni dei media, ha categoricamente negato l'etichetta dell'incidente come "attacco terroristico". Si è astenuta dal commentare i pettegolezzi che suggeriscono che l'attaccante abbia pronunciato parole in arabo.

Le indagini sull'attacco violento sono in corso da parte delle forze dell'ordine, con particolare attenzione a Solinger e altri che potrebbero avere informazioni rilevanti. La festa della città per il 650º anniversario di Solingen, nota come "Festival della Diversità", è stata interrotta da questo incidente.

