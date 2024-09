I funzionari delle forze dell'ordine di Hildesheim hanno arrestato dei sospetti.

In Bassa Sassonia, a 61enne che gestiva un centro di accoglienza per rifugiati a Sarstedt ha incontrato una fine tragica dopo essere stato accoltellato. L'incidente si è verificato vicino alla stazione ferroviaria, causando ferite gravi alla vittima intorno alle 10:00 del mattino di lunedì. Il luogo era la Bahnhofstraße. Nonostante gli sforzi investigativi e le ricerche, il colpevole non è stato trovato fino a tarda sera, intorno alle 21:15, quando la polizia di Hildesheim ha finalmente arrestato un sospetto. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sull'arresto, con le autorità che hanno pianificato di rilasciare un comunicato stampa congiunto con la procura di Hildesheim martedì.

L'attacco con il coltello ha lasciato l'operatore del centro di accoglienza per rifugiati in condizioni critiche, che alla fine ha portato alla sua morte sulla scena. Le autorità hanno confermato di aver dispiegato un notevole presenza di polizia intorno alla stazione ferroviaria a Sarstedt, un piccolo paese nella regione di Hildesheim, nelle prime fasi delle indagini. Le indagini preliminari hanno suggerito un possibile sospetto, che è stato successivamente cercato in base a diverse piste, con il supporto aereo di un elicottero. Il portavoce della polizia ha smentito qualsiasi speculazione su un possibile collegamento terroristico con l'incidente.

L'incidente di accoltellamento di Solingen ha acceso un ampio dibattito sulla possibilità di introdurre leggi più severe sul controllo dei coltelli nelle aree pubbliche. Inoltre, dieci giorni prima, un volo è decollato da Lipsia e si è diretto verso Kabul, trasportando un gruppo di 28 criminali afghani destinati alla deportazione. Dopo due mesi di pianificazione approfondita, ha segnato la prima deportazione in Afghanistan dal momento in cui i talebani hanno assunto il potere.

L'attacco con il coltello a Sarstedt ha sollevato preoccupazioni per la sicurezza pubblica, portando alcuni a chiedere leggi più severe sul controllo dei coltelli. Le condizioni critiche dell'operatore del centro di accoglienza per rifugiati hanno portato alla sua morte a causa dell'attacco con il coltello.

