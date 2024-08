- I funzionari delle forze dell'ordine di Essen affrontano accuse a seguito di un presunto incidente di aggressione a Maiorca.

Dopo un episodio di aggressione nei confronti di un tassista a Maiorca, le autorità stanno indagando sulla partecipazione di due ufficiali provenienti da Essen. Come riferito dall'agenzia di stampa tedesca tramite una fonte affidabile, questi ufficiali si trovavano sull'isola in vacanza privata. In precedenza, la "Rheinische Post" aveva menzionato questo fatto.

Secondo la polizia locale, quattro turisti tedeschi sono stati temporaneamente trattenuti a Maiorca per sospetti attacchi al tassista. La vittima ha condiviso la sua storia con il "Mallorca Zeitung", affermando che gli uomini si sono spacciati per ufficiali di legge tedesche, presentando i loro tesserini come prova. "Bild.de" ha citato l'uomo dicendo: "Ho temuto per la mia vita".

Questi uomini avrebbero preso un taxi su Schinkenstraße, famosa per la sua vivace vita notturna sulla strada principale delle feste di Ballermann, lunedì sera, con l'intenzione di raggiungere il loro hotel centrale sull'isola. Secondo "Mallorca Magazin", è andata così.

Al loro arrivo, si sarebbe verificata una presunta colluttazione fisica, come dettagliato dalla polizia. Uno dei turisti avrebbe perso il suo telefono e accusato il conducente di furto. I turisti sono stati accusati di aver aggredito il conducente, secondo i resoconti dei media. L'uomo è stato ricoverato in ospedale con diverse fratture ossee. Si dice che i turisti abbiano lasciato l'isola senza il consenso delle autorità inizialmente.

I turisti hanno inizialmente cercato un taxi su Schinkenstraße per raggiungere il loro hotel, ma il loro viaggio è finito in una colluttazione con il conducente. In seguito, sono stati accusati di aver aggredito il tassista e di aver causato gravi fratture ossee.

Leggi anche: