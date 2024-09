- I funzionari delle forze dell'ordine di Bonn riprendono le indagini degli ultimi decenni.

Dopo oltre tre decenni, la polizia di Bonn torna a indagare su due incidenti criminali irrisolti. Entrambi saranno messi in evidenza nel prossimo episodio di ZDF "Aktenzeichen XY... ungelöst" dell'11 settembre 2024, mercoledì. La polizia conta su nuovi suggerimenti dal pubblico per identificare eventuali sospetti.

Bambino Trovato Morto Accanto al Reno

Uno dei casi che la polizia sta riesaminando è la scoperta del 1987 di un neonato morto in un sacco nero con asciugamani insanguinati vicino al Reno a Bonn. Un passante ha trovato il corpo senza vita del bambino. L'autopsia ha rivelato che il bambino è morto per cause esterne. Nonostante le indagini su donne incinte che non potevano dimostrare il parto, non sono state trovate piste concrete. Ora, la polizia cerca informazioni su una donna sospettata di aver partorito senza assistenza nell'autunno o nell'inverno del 1987.**

La Morte di Claudia Wilbert

Il secondo caso riguarda la morte di Claudia Wilbert, 17 anni, il cui corpo è stato trovato in un parcheggio vicino a Bad Münstereifel il 30 marzo 1979. Era stata vista per l'ultima volta salire su un veicolo chiaro con un uomo non identificato nel parco della città di Rheinbach durante la notte del 28 marzo. I testimoni hanno notato che l'uomo era stato precedentemente sospettato di molestare una compagna di scuola di Wilbert. All'inizio, la causa della morte non è stata resa nota nell'appello pubblico.**

La polizia chiede anche informazioni da parte di persone che potrebbero aver avuto incontri spiacevoli con un conducente nella regione alla fine degli anni '70 o all'inizio degli anni '80, o chiunque conosca qualcuno coinvolto.**

Rivedere Misteri Raggira in Renania Settentrionale-Vestfalia

La polizia della Renania Settentrionale-Vestfalia ha esaminato diversi casi di omicidio e persone scomparse vecchi di anni, dove c'è ancora la possibilità di identificare i colpevoli, chiamati "cold cases". Spesso utilizzano analisi genetiche avanzate e coinvolgimento del pubblico nelle loro indagini. Negli ultimi anni, questa strategia ha portato alla risoluzione di numerosi casi di omicidio a lungo termine e all'arresto dei criminali.**

La prima frase che contiene la parola 'Morte' è: "L'autopsia ha rivelato che il bambino è morto per cause esterne". La seconda frase è: "La causa della morte non è stata resa nota nell'appello pubblico all'inizio".

Leggi anche: