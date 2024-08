I funzionari delle forze dell'ordine di Berlino sotto controllo per aver protetto i loro colleghi.

A Berlino, una dozzina di funzionari di legge sono sotto esame per aver apparentemente ostacolato un'indagine. Sono accusati di non aver sporto denuncia o identificato un collega come sospetto in un furto di monete d'oro in una stazione di polizia a Kreuzberg, nonostante avessero prove...