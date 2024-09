- I funzionari delle forze dell'ordine di Barleben stanno indagando su una serie di presunti incidenti di incendio doloso.

Le autorità stanno indagando su un incendio in un campeggio a Barleben, con il sospetto di più atti di incriminazione. Intorno alle prime ore di mercoledì, un roulotte nel campeggio vicino al lago di Barleber nella regione della Börde è andato a fuoco. Le autorità stanno anche indagando sui possibili collegamenti con gli incendi precedenti sul posto, hanno dichiarato. In precedenza, il "Magdeburger Volksstimme" aveva riferito di questo.

Per fortuna, nessuno è rimasto ferito nell'incendio del primo mattino, ma i danni alla proprietà sono stimati in migliaia. Un elicottero è stato chiamato per le ricerche, ma non è stato trovato alcun sospetto. La polizia ora chiede l'aiuto del pubblico per qualsiasi pista potenziale.

Le autorità hanno richiesto l'aiuto del pubblico, poiché la polizia ora cerca qualsiasi informazione che possa condurre al colpevole dell'incendio doloso nel campeggio. despite the extensive search, no suspect was found after a helicopter was called to aid in the investigation.

