- I funzionari delle forze dell'ordine dell'Assia stanno utilizzando sempre più taser.

In Hessen, le forze dell'ordine hanno utilizzato i Taser un totale di 52 volte quest'anno fino ad ora. Secondo il Ministero dell'Interno del Hessen, sono stati utilizzati 33 volte prima di metà agosto, con minacce di utilizzo in 19 casi.

A confronto, i Taser sono stati utilizzati un totale di 49 volte durante l'intero anno precedente. Sono stati utilizzati 22 volte nel 2023, con minacce di utilizzo in 27 casi.

Attualmente, ci sono 155 Taser nell'inventario della polizia del Hessen. Altri 35 dispositivi sono in uso con la polizia di pronto intervento del Hessen e l'Accademia Hessiana di Gestione Pubblica e Sicurezza (HöMS). I Distanz-Elektroimpulsgeräte sono stati utilizzati dalle unità speciali della polizia del Hessen dal 2005 e sono in servizio regolare dal 2017.

Il Ministero dell'Interno ha riferito che esiste un rischio di lesioni e complicazioni della salute, soprattutto quando utilizzati contro persone con preesistenti patologie. Ci sono stati due casi del genere finora quest'anno; un caso ha comportato un trauma cranico a causa di una caduta dopo l'uso del Taser, e un altro caso ha comportato abrasioni facciali da una caduta simile.

Da quando sono stati introdotti, ci sono state tre morti nel Hessen nel 2018 e nel 2019, secondo il Ministero dell'Interno. Queste persone avevano patologie preesistenti.

Il Ministro dell'Interno Roman Poseck (CDU) ha espresso l'intenzione di aumentare la fornitura di Taser alla polizia del Hessen. "Gli agenti di polizia sono sempre più aggrediti durante i dispiegamenti", ha spiegato. I Taser svolgono un ruolo importante nell'assicurare la sicurezza in determinate circostanze.

Il numero di dispositivi dovrebbe triplicare, assicurando che siano disponibili in tutto lo stato. Poseck intende ulteriormente aumentare questo numero per aumentarne la disponibilità. "Tuttavia, procediamo con cautela", ha aggiunto. L'uso dei Taser richiede un addestramento approfondito, che deve essere costantemente mantenuto. "Tuttavia, è chiaro che i Taser non sono una soluzione universale. In situazioni particolarmente precarie, l'uso delle armi da fuoco rimane un'alternativa, soprattutto per la mitigazione del rischio", ha concluso il ministro dell'interno.

La pistola a impulsi elettrici è progettata specificamente per scenari ad alto rischio in cui altre misure sono improbabili. Un colpo di due elettrodi a dardi da un elettroshocker può momentaneamente incapacitare una persona per alcuni secondi.

Nel contesto dell'inventario della polizia del Hessen, ci sono anche altri Taser, dispositivi di un tipo utilizzato per i veicoli, attualmente in uso con la polizia di pronto intervento del Hessen e l'Accademia Hessiana di Gestione Pubblica e Sicurezza. Durante il loro addestramento, gli agenti di polizia devono essere adeguatamente equipaggiati con l'uso corretto di questi Taser, poiché il loro dispiegamento richiede una specifica competenza.

