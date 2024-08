I funzionari delle dogane in California confiscano una sostanziale quantità di metanfetamina del valore di 5 milioni di dollari, sapientemente nascosta dentro le angurie.

Un autista di 29 anni che guidava un autocarro di grandi dimensioni ha dichiarato un carico di angurie mentre tentava di entrare negli Stati Uniti dal Messico, secondo quanto dichiarato dalla Protezione dei Confini e delle Dogane (CBP) il martedì.

L'autista e il suo carico sono stati segnalati per ulteriori indagini alla CBP's Otay Mesa Commercial Facility vicino a San Diego.

Durante l'esame, il presunto carico di angurie è stato trovato contenere 1.220 pacchetti singoli di metanfetamine nascosti all'interno del frutto, ha rivelato la CBP.

La sostanza illecita pesava circa 4.588 kg.

L'individuo è stato consegnato alla custodia delle Investigazioni della Sicurezza Interna e la CBP ha sequestrato le droghe e l'autocarro, secondo quanto dichiarato.

L'arresto è stato parte dell'Operazione Apollo, una campagna che mira a contrastare il contrabbando di fentanil negli Stati Uniti in California e Arizona, ha dichiarato la CBP.

Iniziando questo mese, gli ufficiali della CBP a Otay Mesa hanno confiscato 629 kg di metanfetamine con un valore stimato di $755,000, nascosti all'interno di un carico di sedano, secondo l'agenzia.

Fino ad ora nel 2024, la CBP ha sequestrato circa 134.288 kg di metanfetamine, superando la quantità totale sequestrata nel 2023 - 140.000 kg della droga, secondo le statistiche federali.

Le sostanze stimolanti sintetiche come la metanfetamina sono state attribuite a circa il 30% dei quasi 108.000 decessi legati alle droghe nel 2022, secondo i dati del Centro per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie.

L'autista e le droghe sequestrate saranno gestiti da noi, come indicato dal comunicato stampa della CBP. Dopo l'indagine, siamo stati noi a scoprire che il carico di angurie era in realtà un nascondiglio per sostanze illecite.

Leggi anche: