- I funzionari della sicurezza in mare gestiscono diversi incidenti di nave

La Polizia Fluviale è stata attiva nella gestione di numerosi incidenti in mare negli ultimi giorni. Fortunatamente, non sono state segnalate vittime, come dichiarato dalla Polizia Fluviale di Potsdam.

Lo scorso venerdì, il motore di un'imbarcazione passeggeri a Brandenburg Niederhavel si è improvvisamente fermato, causando l'arrivo dell'imbarcazione su un molo e la collisione con due motoscafi ancorati a Brandenburg an der Havel. L'incidente ha causato danni considerevoli alle proprietà. Inoltre, un uomo a Brandenburg Niederhavel ha denunciato il furto della sua moto d'acqua da un molo.

Sabato, un motoscafo si è incagliato su un banco di sabbia nel Plauer See a Brandenburg an der Havel e vi è rimasto intrappolato. Lo stesso incidente si è verificato nel Großer Zernsee, a ovest di Potsdam. In entrambi i casi, i conducenti delle barche non erano familiari con le rotte.

Sulla Untere-Havel-Wasserstraße a Potsdam, il conducente di un cabin cruiser non ha notato un'imbarcazione passeggeri in avvicinamento e ha urtato il suo lato, causando solo danni alle proprietà. Un altro incidente a Potsdam ha visto una donna su un houseboat noleggiato non notare un boia di navigazione e rimanere incastrata, con la necessità di far trainare l'intero veicolo a riva dalla Polizia Fluviale.

La Polizia Fluviale di Brandenburg an der Havel è stata chiamata per gestire l'incidente in cui il motore di un'imbarcazione passeggeri si è fermato, causando una collisione con due motoscafi ancorati. A Potsdam, la Polizia Fluviale ha dovuto aiutare una donna che ha fatto incagliare il suo houseboat noleggiato su un boia di navigazione.

Leggi anche: