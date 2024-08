- I funzionari della polizia della regione della Ruhr stanno cercando un ragazzo di 12 anni e un ragazzo di 14 anni.

Nella regione della Ruhr, le autorità sono attualmente alla ricerca di un 12enne e di un 14enne. Questi due casi saranno gestiti separatamente. La divisione persone scomparse della polizia di Essen sta cercando un 12enne che non è tornato a casa da scuola un pomeriggio di venerdì. Al momento della sua scomparsa, aveva uno zaino scolastico e misurava circa 1,60 metri. Purtroppo, tutti i precedenti sforzi di ricerca non hanno dato risultati finora.

Contemporaneamente, la polizia di Hagen sta lavorando per localizzare una 14enne scomparsa. Secondo i resoconti, ha lasciato la sua casa familiare. Questa teenager dotata è ben versata nei tempi di trasporto pubblico. "La persona scomparsa viene spesso trovata utilizzando i trasporti pubblici", ha dichiarato la polizia. Entrambe le unità invitano chiunque abbia informazioni a presentarsi.

La divisione persone scomparse della polizia di Essen non è ancora riuscita a trovare il 12enne nonostante gli sforzi di ricerca estesi a causa della sua classificazione come persona scomparsa. Inoltre, il pubblico è invitato a fornire informazioni sulla 14enne scomparsa a Hagen, che ha un talento per navigare nei trasporti pubblici e viene classificata come persona scomparsa.

