I funzionari della Guardia Rivoluzionaria dell'Iran hanno causato morti.

L'unità d'élite delle forze armate iraniane, nota come Guardie della Rivoluzione, ha subito una grave perdita. Come riportato dai media di stato, due alti funzionari, il tenente colonnello Mochtar Morshedi e il capitano Mojtaba Nasari, hanno tristemente perso la vita a causa di una fuga di gas in una fabbrica nella provincia centrale di Isfahan. Sono stati segnalati anche feriti per circa dieci uomini sul posto. I dettagli sull'incidente, se si sia trattato di un incidente o di sabotaggio, restano ancora sconosciuti.

Il luogo dell'incidente è significativo, poiché Isfahan ospita importanti strutture all'interno dell'industria della difesa iraniana. La città è anche sede del più grande centro di ricerca nucleare del paese. Recentemente, le tensioni sono aumentate a causa di un attacco a un punto di supporto militare, coinvolgente l'arcirivale Israele.

Non molto tempo fa, a fine gennaio 2023, una struttura collegata al Ministero della Difesa a Isfahan è stata attaccata da diversi droni non identificati. L'Iran ha rapidamente incolpato il suo storico avversario, Israele, per l'attacco alla fabbrica in quel momento.

