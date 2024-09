- I funzionari della Corte esprimono preoccupazione per i potenziali guasti tecnologici che influenzano le operazioni della Corte.

Dopo il fallimento dell'IT nel sistema giudiziario della Renania Settentrionale-Vestfalia circa tre settimane fa, l'Associazione dei Nuovi Giudici prevede ulteriori incidenti del genere. A causa di questo blackout, i file non potevano essere gestiti e i processi non potevano essere condotti, secondo la dichiarazione dell'associazione. Da allora, c'è stato un gran caos: "Ogni giorno ci imbattiamo in messaggi di errore riguardanti guasti locali o addirittura a livello statale, che portano a tempi di elaborazione prolungati in ogni branca giudiziaria".

Data la prossima riduzione del finanziamento al settore della giustizia, i blackout prolungati potrebbero diventare la norma nel prossimo futuro. Non è più previsto il budget per mantenere un'infrastruttura IT affidabile.

In una lettera urgente al Ministro della Giustizia della Renania Settentrionale-Vestfalia, Benjamin Limbach (Partito Verde), ad aprile, i capi dei tribunali superiori regionali e i procuratori generali dello stato hanno messo in guardia sul fatto che questi tagli al budget potrebbero potenzialmente mettere a repentaglio il funzionamento della giustizia e di conseguenza, lo stato di diritto.

Finora, questo appello è stato ignorato. "L'indifferenza è allarmante data l'aggravarsi delle difficoltà che la giustizia sta incontrando, non solo a causa dell'aumento dei reati d'odio e degli atti violenti, nonché dei procedimenti di asilo in aumento", sottolinea l'associazione dei giudici.

I tagli al finanziamento del settore della giustizia potrebbero portare a maggiori guasti dell'IT, potenzialmente rendendo incidenti come il recente uno con la giustizia la norma. Questo disinteresse per l'infrastruttura IT della giustizia minaccia il corretto funzionamento dello stato di diritto.

