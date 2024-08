- I funzionari del governo sostengono l'attuazione del piano sull'idrogeno

Il Ministro dell'Economia Reinhard Meyer del Meclemburgo-Pomerania Anteriore presenterà un piano per l'idrogeno per la regione. Secondo Meyer, questo passo è essenziale per chiarire e consolidare la posizione del Meclemburgo-Pomerania Anteriore su questa questione. Durante un incontro con la stampa a Schwerin, il politico SPD ha espresso questo. C'è già un piano nazionale per le aree orientali e settentrionali, ha notato Meyer. Con l'implementazione di una strategia unica per il Meclemburgo-Pomerania Anteriore, il ministro vuole aumentare l'accettazione della popolazione dell'idrogeno.

Secondo Meyer, diversi porti del Meclemburgo-Pomerania Anteriore sono ideali per le importazioni di idrogeno. Un gruppo dell'isola danese di Bornholm è previsto per visitare il Meclemburgo-Pomerania Anteriore alla fine di ottobre. Secondo Meyer, "si tratta principalmente di Lubmin e Mukran e delle prospettive di trasporto dell'idrogeno dalla Scandinavia al Meclemburgo-Pomerania Anteriore".

Navi GNL a Rügen

Sull'isola di Rügen, il gas naturale liquefatto può essere fornito tramite le navi di rigassificazione "Energos Power" e "Neptune" (FSRU, Unità Galleggianti di Stoccaggio e Rigassificazione). Una volta convertito in gas, può essere introdotto nella rete tedesca attraverso una linea di collegamento del gas naturale che porta a Lubmin. Non molto tempo fa, la nave GNL "Hellas Diana" ha attraccato a Mukran, Rügen.

Il governo federale considera l'idrogeno "verde" come un potenziale vettore energetico del futuro. Il suo obiettivo è sostituire il gas naturale, il petrolio e il carbone come fonti energetiche per la produzione di calore e elettricità, ridurre le emissioni di gas nocivi e ridurre la dipendenza dalle importazioni. Tuttavia, l'uso diffuso dell'idrogeno spesso incontra limitazioni tecniche.

Meyer ha anche discusso dei progetti in corso, come la proposta di legislazione turistica. La cabinets è prevista per discuterne in autunno. Secondo il ministro, la legge entrerà in vigore il 1° gennaio 2026. Lo scopo della legge è rivitalizzare il finanziamento del turismo e rendere il Meclemburgo-Pomerania Anteriore una destinazione turistica più allettante.

