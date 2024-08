I funzionari confermano la demolizione di un ponte a Kursk.

18:31 Gli Stati Uniti suggeriscono ulteriori aiuti militari per l'UcrainaIl governo degli Stati Uniti sta suggerendo ulteriori aiuti militari per l'Ucraina. Un comunicato in merito è in arrivo, secondo quanto dichiarato da John Kirby, portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti, a CNN. Tuttavia, non sono stati forniti dettagli specifici.

18:11 L'Ucraina mira a incoraggiare la Russia a 'giuste' trattative con l'offensiva di KurskL'Ucraina sta cercando di costringere la Russia a 'giuste' trattative con la sua offensiva nella regione russa di Kursk, secondo quanto dichiarato da Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "L'approccio militare induce oggettivamente la Russia a un processo di negoziazione equo", ha dichiarato Podolyak su Twitter. L'Ucraina ha garantito di non avere intenzione di occupare permanentemente il territorio russo. "Più rapidamente la Russia accetta di stabilire una pace giusta, prima le offensive delle forze di difesa ucraine in Russia cesseranno", ha dichiarato un portavoce del Ministero degli Esteri ucraino martedì.

17:40 L'Ucraina condivide le prove dei successi dell'offensiva di Kursk, mostrando apparenti resa dei soldati russiL'Ucraina riferisce successi nella sua avanzata nella regione russa di Kursk, pubblicando video di una brigata ucraina che mostra soldati russi che si arrendono tra le macerie.

17:12 La Bielorussia presume probabile provocazione armata dell'UcrainaIl governo bielorusso si aspetta una provocazione armata da parte dell'Ucraina confinante. Il ministro della Difesa Viktor Khrenin ha dichiarato all'agenzia di stampa statale Belta che la situazione al confine è tesa. "Data la presenza di unità armate ucraine nelle zone di confine, è alta la probabilità di provocazioni armate e azioni spettacolari pianificate e condotte sul nostro territorio, compreso l'utilizzo di formazioni nazionaliste bielorusse", ha dichiarato Khrenin. Questo è stato annunciato una settimana dopo che le truppe ucraine hanno infiltrato la regione russa di Kursk. Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, alleato stretto del presidente russo Vladimir Putin, ha dichiarato giovedì che l'Ucraina potrebbe anche attaccare la Bielorussia e escalare il conflitto.

16:22 La Gran Bretagna: la Russia non era preparata a KurskLa Russia non era adeguatamente preparata all'attacco dell'Ucraina a Kursk, secondo l'analisi britannica. Dopo l'iniziale confusione, le truppe stanno ora essendo dispiegate in maggiori numeri nella regione, ha dichiarato il Ministero della Difesa del Regno Unito. "Hanno inoltre iniziato a costruire ulteriori posizioni difensive per ostacolare l'Ucraina dall'avanzare". Le forze ucraine hanno lanciato un'offensiva terrestre nella regione russa di Kursk l'6 agosto, la prima incursione del genere dalla invasione della Russia in Ucraina iniziata a febbraio 2022.

16:01 Putin si reca in Azerbaijan - L'arresto non è necessario

Vladimir Putin si recherà nella repubblica ex-sovietica dell'Azerbaigian sul Mar Caspio mentre infuriano i combattimenti tra truppe ucraine e russe nella regione di Kursk. Il leader russo effettuerà una visita di Stato nella capitale azera di Baku l'18 e il 19 agosto, ha annunciato il Cremlino di Mosca. L'agenda include colloqui con il presidente azero Ilham Aliyev per migliorare la partnership strategica tra i due paesi, nonché questioni di politica internazionale e regionale. Aliyev, che governa il suo paese con pugno di ferro come Putin e affronta critiche per gravi violazioni dei diritti umani, ha visitato Mosca ad aprile. Verranno firmati diversi documenti durante la visita di Putin a Baku, ma il Cremlino non ha fornito dettagli.

Putin, ricercato a livello internazionale per crimini di guerra contro l'Ucraina, non ha nulla da temere riguardo all'arresto in Azerbaigian. La repubblica del Caucaso meridionale, ricca di petrolio e gas, è anche un importante fornitore di energia per l'Unione Europea. Si prevede che Putin commenterà anche le trattative di pace tra l'Azerbaigian e il suo vicino Armenia.

15:17 Morti e feriti nell'attacco al centro commerciale di Donetsk

Un centro commerciale nella città ucraina orientale di Donetsk è stato preso di mira in un attacco, hanno affermato le autorità locali. L'agenzia di stampa statale russa TASS ha riferito di almeno due morti e sette feriti, citando i servizi di emergenza. I video trasmessi dall'agenzia russa RIA Novosti mostrano fumo denso che esce da un edificio completamente distrutto. L'incendio nel centro commerciale "Galaktika" è stato causato da un attacco delle forze ucraine, secondo il capo della regione russa annessa di Donetsk, Denis Pushilin, che ha comunicato attraverso il suo canale Telegram. Un'area di oltre 10.000 metri quadrati è in fiamme.

È stato anche colpito un ospedale. Le autorità locali hanno dichiarato che il distretto in cui si trova il centro commerciale è stato sottoposto al fuoco dell'artiglieria ucraina. Queste dichiarazioni non possono essere verificate in modo indipendente. Solo una settimana fa, almeno 12 persone sono morte e 44 sono rimaste ferite in un attacco missilistico russo a un supermercato nella città di Kostjantyniwka nella regione di Donetsk, secondo i dati ufficiali.

15:01 Mosca nega l'attacco di massa al ponte di Crimea, afferma che i droni ucraini sono stati intercettatiL'Ucraina sta cercando di distruggere il ponte per la penisola annessa della Crimea, secondo i resoconti russi. La difesa aerea russa ha respinto dodici missili ATACMS diretti verso il ponte, ha dichiarato il ministero della Difesa di Mosca. Il ministero non ha fornito prove per questo. Queste dichiarazioni non possono essere verificate in modo indipendente. Tuttavia, l'Ucraina ha ripetutamente espresso l'intenzione di distruggere il ponte non appena otterrà i mezzi militari per farlo, poiché la struttura è stata costruita illegalmente.

** Inoltre, il Ministero della Difesa di Mosca nega gli attacchi dei droni ucraini alla Crimea. Non è stato menzionato alcun danno segnalato dalle autorità. Non c'è stata ancora alcuna reazione iniziale dal lato ucraino riguardo agli attacchi sulla penisola.**

14:29 Autorità ucraine incitano alla rapida evacuazione da PokrovskLa Russia ha tenuto d'occhio la città orientale ucraina di Pokrovsk per mesi. Ora, le autorità ucraine stanno incoraggiando i residenti della città, situata nella regione di Donetsk nell'est del paese, a evacuare più velocemente poiché le forze russe si stanno avvicinando rapidamente. Secondo un post su Telegram, i soldati russi stanno avanzando a un ritmo rapido e il tempo sta per scadere per raccogliere i beni personali e spostarsi in regioni più sicure.

13:59 Nascondersi nei boschi: la presunta distruzione di HIMARS USA da parte dei russi in UcrainaDalla sua entrata in guerra contro l'invasione russa, l'Ucraina ha utilizzato i lanciarazzi HIMARS degli Stati Uniti, causando problemi alle forze russe. Ora, sembra che i soldati russi abbiano ottenuto un successo notevole: i droni avvistano e seguono un HIMARS e un successivo video mostra un'enorme esplosione.

13:34 Corpo volontario controverso esorta i soldati russi a arrendersiUn corpo volontario russo che combatte sul fronte ucraino ha fatto appello ai soldati russi per arrendersi. "I tuoi istruttori politici, comodamente posizionati dietro le linee, ti sconsigliano fortemente di diventare prigioniero di guerra e ti suggeriscono invece di farti saltare in aria con la tua stessa granata", scrivono i combattenti della legione "Libertà della Russia" su Telegram. Tuttavia, argomentano, è meglio vivere che morire per una medaglia del tuo superiore. Chiunque voglia combattere per un "futuro migliore per la Russia" può anche disertare e unirsi alla legione, scrivono. "Siamo pronti a comunicare con chiunque esprima il desiderio di voltare le armi contro il Cremlino". La legione "Libertà della Russia" e gruppi simili come il "Corpo Volontario Russo" sono talvolta collegati al radicalismo di destra, come ha detto lo storico e giornalista Nikolay Mitrokhin a ntv.de. Molti osservatori considerano l'importanza militare di questi unità bassa e sospettano che cerchino principalmente l'attenzione dei media.

13:03 Russia annuncia la cattura di un villaggio ucrainoLe truppe russe affermano di aver catturato il villaggio di Serhijiwka nella regione orientale ucraina di Donetsk, secondo l'agenzia di stampa statale russa TASS, citando il ministero della difesa. Queste affermazioni non possono essere confermate in modo indipendente. La Russia annuncia regolarmente la cattura di villaggi, dando l'impressione che le sue forze stiano avanzando rapidamente. Tuttavia, l'avanzata nel Donbass è ancora lenta e i villaggi spesso vengono distrutti dopo la cattura. Le forze ucraine di solito si ritirano per proteggere la vita dei loro soldati sotto la forte pressione delle forze russe nell'area del Donbass.

12:20 Munz: "La situazione a Kursk dimostra: molti russi non si curano della guerra"Il'esercito russo sembra lottare per respingere l'attacco ucraino nella regione di Kursk. Il corrispondente di ntv Rainer Munz discusses why Moscow isn't sending more troops from Donetsk to the Kursk region and reports on the local population's reactions.

11:57 Ucraina segnala attacchi russi nel DonbassSecondo lo Stato Maggiore ucraino, le truppe russe continuano a lanciare attacchi nella regione del Donbass. I combattimenti più intensi si stanno svolgendo nelle direzioni di Pokrovsk, Torez e Kurakhove, secondo lo Stato Maggiore a Kyiv. Sono state registrate un totale di 144 azioni militari nelle ultime 24 ore. I russi hanno attaccato con decine di attacchi aerei e artiglieria, che sono stati respinti, secondo il rapporto militare. Le truppe russe mirano a conquistare l'intero Donbass.

11:23 Russia etichetta un'alleanza tedesca "organizzazione indesiderabile"Un'alleanza tedesca di politici regionali e locali russi che condannano la guerra contro l'Ucraina è stata etichettata come "organizzazione indesiderabile" in Russia. Rappresentanti dell'organizzazione "Deputati della Russia Pacifica" partecipano a "eventi anti-russi" in Germania, secondo l'Ufficio del Procuratore Generale attraverso le agenzie russe. Stanno "diffondendo informazioni false sull'attività degli organi statali russi e sostenendo organizzazioni estremiste". L'alleanza afferma di avere 74 deputati regionali e locali indipendenti, molti dei quali sono in esilio. "Tutti i partecipanti all'unione considerano il regime di Putin criminale, condannano l'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina e si battono per un percorso democratico per la Russia e la decentralizzazione del potere", afferma il sito web dell'organizzazione.

10:48 "Non ancora consegnati" - politico tedesco chiede la consegna di armi all'UcrainaDate le recenti sviluppi nella guerra di aggressione russa, il presidente del comitato di difesa del Bundestag tedesco, Marcus Faber, chiede nuovamente ulteriori consegne di armi all'Ucraina. "Il successo dell'Ucraina dovrebbe spingerci a discutere ulteriori consegne di Leopard 2 e Fuchs", scrive il politico dell'FDP sulla piattaforma X, facendo riferimento al carro armato Leopard e al veicolo

10:07 Veicoli corazzati tedeschi a Kursk irritano i canali filorusso - Il giornalista replica con una risposta pungenteI canali filorusso sono furiosi per l'uso di veicoli da combattimento Marder da parte dell'Ucraina, forniti dalla Germania a Kyiv. Si sta diffondendo una narrazione infondata secondo cui la Germania sta attaccando di nuovo, come durante la Seconda Guerra Mondiale, accompagnata da un video manipolato. Il giornalista ucraino Illia Ponomarenko, noto, si rivolge a questo su X: "La Germania moderna è una nazione completamente diversa, con mentalità e valori diversi. Si è allontanata anni luce dal suo passato e non merita questi insulti. Al contrario, la Germania, nella sua attuale posizione in Europa, sostiene l'Ucraina come secondo maggiore fornitore di aiuti alla difesa." Ponomarenko sottolinea che sono i carri armati ucraini a Kursk, aiutati dalla Germania nel sostenere la democrazia dell'Ucraina. "Se c'è qualcuno che merita di essere paragonato ai nazisti qui, è il sanguinario saccheggiatore di tombe Putin e i suoi generali, che stanno sistematicamente distruggendo intere città."

09:57 L'aviazione ucraina intercetta tutti e cinque i droni russiL'aviazione ucraina annuncia di aver intercettato tutti e cinque i droni lanciati dalle forze russe verso obiettivi ucraini. Tra questi c'erano tre droni del tipo iraniano Shahed, e i tipi degli altri due droni sono stati identificati. La Russia ha anche schierato tre missili balistici Iskander-M, secondo quanto dichiarato dall'aviazione ucraina nel suo comunicato Telegram. I governatori delle regioni di Kyiv e Kirovohrad riferiscono che non ci sono danni o vittime a seguito dell'attacco. Le forze russe utilizzano droni a basso costo in determinati attacchi per localizzare le posizioni della difesa aerea ucraina e anche per ingannare le forze nemiche.

09:32 Il reporter di ntv Kriewald: "L'Ucraina vuole dimostrare: Aiutiamo, non violiamo"L'Ucraina sostiene di controllare 1.150 chilometri quadrati e 82 insediamenti nella regione russa di Kursk, secondo le loro affermazioni. L'Ucraina mira a far entrare organizzazioni umanitarie nella zona per dimostrare la sua buona volontà, secondo quanto riferito dalla giornalista di ntv Nadja Kriewald. Nel frattempo, si sta profilando una possibile somiglianza alla Battaglia di Bachmut nella regione di Donetsk di Pokrovsk:

08:48 Fallimento tecnico del Tu-22M3: la Russia perde il bombardiere supersonicoUn bombardiere Tu-22M3 a media portata si schianta in Siberia vicino a Irkutsk, causando una significativa perdita per l'aeronautica russa. L'aeromobile Tupolev può essere equipaggiato con missili guidati, missili cruise e persino il missile ipersonico "Kinshal".

08:04 Avanzate ucraine a Kursk: la Russia minaccia di nuovo la Terza Guerra MondialeL'avanzata ucraina nella regione di Kursk della Russia ha spinto il mondo sull'orlo di un conflitto globale, secondo il parlamentare russo Mikhail Sheremet. Sheremet, membro del comitato per la difesa, è convinto che l'Occidente sta sostenendo l'Ucraina nella sua invasione. "Data la presenza di attrezzature militari occidentali, l'uso di munizioni e missili occidentali negli attacchi alle infrastrutture civili e le prove inconfutabili dell'ingresso straniero negli attacchi al territorio russo, si potrebbe concludere che il mondo sta andando verso una terza guerra mondiale," ha dichiarato Sheremet all'agenzia di stampa statale russa RIA. both the US and Germany have stressed that they are not involved in the Kursk offensive planning. Many observers, like the ISW, view these recurring Russian warnings of a third world war or nuclear threats as a tactic to instill fear and deter Western governments from further supporting Kyiv.

07:22 Mancanza di immaginazione da parte di Putin e della leadership russa: analisi ISWIl Cremlino e il comando militare russo hanno creato una "struttura di comando e controllo complessa, sovrapposta e finora inefficace" in risposta all'incursione dell'Ucraina nella regione di Kursk, secondo l'Istituto per gli Studi di Guerra (ISW). L'ISW suggerisce che il Cremlino non ha tenuto conto della possibilità di un'invasione ucraina sostanziale, poiché il confine è stato considerato una linea del fronte statica dal 2022 e "probabilmente non è stato pianificato adeguatamente per le contingenze relative alla difesa del territorio russo". Secondo il think tank statunitense, la leadership russa ha dimostrato "mancanza di immaginazione strategica".

06:40 L'Ucraina riferisce di un attacco riuscito nella regione del CrimeaLe forze ucraine hanno apparentemente attaccato la regione del Crimea ancora una volta la scorsa notte, causando danni preliminari a una nave nel porto di Kerch vicino al ponte di Crimea e a una barca a Chernomorsk nella regione di Krasnodar. "Le indagini sono in corso." L'Ucraina ha spesso riferito di aver affondato navi e barche nelle ultime settimane e mesi, che si riteneva fossero utilizzate anche per scopi militari. L'affondamento di un sottomarino sembra essere stato anche un successo.

05:59 Gli Stati Uniti ritardano il dispiegamento dei missili ATACMS a Kursk - Rapporto CNNSecondo un rapporto della CNN, gli Stati Uniti continuano a negare l'autorizzazione per il dispiegamento di missili ATACMS con portata estesa dalle forniture americane nella regione di Kursk. Tuttavia, questa volta gli Stati Uniti non citano preoccupazioni per l'escalation. Il rapporto, basato su fonti governative, indica che gli Stati Uniti considerano gli ATACMS più utili per il targeting della regione del Crimea, che è sotto l'occupazione russa.

05:19 Zelensky: approvvigionamenti essenziali per le truppe dell'Est Ucraino sono arrivatiMentre le forze russe intensificano le loro attività nell'Ucraina orientale, Kyiv si concentra intensamente sul rafforzare le difese della regione del Donbass. "Toretsk e Pokrovsk stanno subendo gran parte degli attacchi russi," ha dichiarato il presidente Volodymyr Zelensky nel suo discorso video quotidiano. I rifornimenti essenziali sono già stati consegnati. "Abbiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno in questo momento," ha detto Zelensky, senza confermare se sono state dispiegate truppe supplementari nelle zone di conflitto. Lo stato maggiore generale di Kyiv ha annunciato 68 scontri dal mattino.

03:46 Governatore: un bombardiere Tu-22M3 russo precipita in Siberia a IrkutskIl governatore della regione russa di Irkutsk in Siberia, Igor Kobzev, ha riferito di un incidente aereo coinvolto un bombardiere strategico Tu-22M3. Si presume che il incidente sia stato causato da un problema tecnico. Purtroppo, un membro dell'equipaggio ha perso la vita, come confermato da Kobzev citando informazioni dal Ministero della Difesa russo. I altri tre membri dell'equipaggio sono riusciti a fuggire dall'aereo e sono stati portati in ospedale, ha condiviso Kobzev attraverso l'app di messaggistica Telegram.

23:08 L'Ucraina concede la cittadinanza ai volontari stranieri e alle loro famiglieSecondo il Ministero della Difesa ucraino, i volontari stranieri che aiutano le forze ucraine e le loro famiglie potranno richiedere la cittadinanza ucraina, come annunciato dal Presidente Volodymyr Zelensky. "Chiunque difenda lo stato ucraino, protegga il nostro popolo e custodisca la nostra sovranità merita riconoscimento e sostegno incondizionato. Questo vale soprattutto per i nostri soldati - i legionari ucraini - che hanno la cittadinanza straniera ma non sono ancora diventati ucraini." Ha aggiunto Zelensky, sottolineando l'importanza di concedere la cittadinanza a questi eroi e alle loro famiglie.

22:33 Gli Stati Uniti autorizzano la vendita di fino a 600 missili Patriot alla GermaniaIl governo degli Stati Uniti ha dato il via libera alla vendita di fino a 600 missili Patriot e attrezzature correlate alla Germania, come riferito dall'Agenzia per la Cooperazione per la Sicurezza della Difesa (DSCA). L'affare, del valore di $5 miliardi (€4,5 miliardi), mira a rafforzare gli Stati Uniti "rinforzando la sicurezza di un alleato della NATO che gioca un ruolo cruciale nella stabilità politica ed economica in Europa". La Germania ha già donato alcuni sistemi Patriot all'Ucraina.

22:14 SBU: l'Ucraina aumenta il fondo per lo scambio di prigionieriIl Servizio di Sicurezza dell'Ucraina (SBU) e le forze della difesa stanno lavorando attivamente per aumentare il numero di prigionieri scambiati catturando più soldati russi sul campo di battaglia, ha annunciato il capo dell'SBU, Vasyl Maliuk. L'esercito ucraino ha riferito di aver catturato più di 100 soldati russi e ceceni mentre avanzava nella regione di Kursk (vedi l'articolo alle 14:57). Questo è stato discusso durante una riunione congiunta con altri ufficiali ucraini di alto livello, che hanno ribadito il loro impegno nel riportare a casa i difensori ucraini detenuti dai russi, come diretto dal Comandante in Capo, il Presidente Volodymyr Zelenskyy.

21:46 La Polonia rende omaggio agli eroi di guerra contro l'Armata Rossa - parallelo con PutinLa Polonia ha reso omaggio alla sua vittoria sull'Armata Rossa con un parada militare a Varsavia, che ha visto la partecipazione di veicoli corazzati, truppe e persino alleati stranieri, come gli Stati Uniti e altri paesi alleati. Gli aerei da combattimento hanno sorvolato la folla. "Il nostro popolo deve armarsi e costruire un potenziale che nessuno oserà mai sfidare", ha detto il Presidente Andrzej Duda prima del parada, segnando l'apice degli eventi commemorativi. La Polonia ha celebrato la sua vittoria sulle truppe dell'Unione Sovietica nella Battaglia di Varsavia nel 1920 in questo giorno, commemorando le vittorie, i sacrifici e l'indipendenza duramente conquistata dell'Esercito Polacco. Il Ministro Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ha scritto in una lettera ai soldati, riconoscendo l'eroismo dimostrato da coloro che hanno difeso la Polonia sin dalla sua fondazione. "Oggi rendiamo omaggio a tutti gli eroi che hanno lottato per la nostra patria", ha spiegato.

Jacek Szelenbaum, un spettatore di 60 anni, ha espresso gratitudine per l'arsenale moderno esibito durante il parada, aggiungendo che lo ha fatto sentire più sicuro, sapendo della presenza dei loro alleati internazionali. "Uno spettacolo del genere è rassicurante, soprattutto in questi tempi difficili. È cruciale averli al nostro fianco perché la Polonia non può proteggersi da sola, solo come parte di un'alleanza", ha condiviso Szelenbaum.

20:59 Il tenente generale Christian Freuding rivela ulteriori aiuti militari tedeschi all'UcrainaIl capo degli aiuti militari tedeschi, il tenente generale Christian Freuding, torna dalle discussioni in Ucraina (vedi l'aggiornamento alle 16:46). Nel formato dei media militari tedeschi "Follow-up Questions", Freuding delinea le armi che la Germania fornirà all'Ucraina entro la fine dell'anno. Secondo questo, la principale enfasi dell'aiuto militare è l'invio di ulteriori sistemi di difesa aerea, sistemi d'artiglieria, armi da fuoco, droni, carri armati e veicoli corazzati. In particolare, due batterie a media portata IRIS-T SLM e due batterie a corta portata IRIS-T SLS dovrebbero raggiungere l'Ucraina entro la fine del 2024. Inoltre, dieci cannoni contraerei del tipo Gepard con due cannoni da 35 mm e circa 30 carri armati Leopard 1A5, attualmente in fase di ristrutturazione da specialisti di Rheinmetall, dovrebbero essere inviati. Inoltre, verranno forniti 400 veicoli corazzati MRAP. I sistemi d'artiglieria saranno spediti come 12 sistemi d'artiglieria semoventi su cingoli PzH-2000 e quattro sistemi d'artiglieria semoventi su ruote Zuzana 2.

20:20 Vittime degli Attacchi Russi in Ucraina Raggiungono CinqueNella parte sud e est dell'Ucraina, cinque persone hanno perso la vita a causa degli attacchi russi, secondo i resoconti ufficiali. Nel nord-est della regione di Kharkiv, un attacco aereo ha causato la morte di due persone. Un'altra morte è avvenuta a Donetsk, nell'est, causata dal fuoco di artiglieria. Nella regione meridionale di Kherson, un uomo è morto a causa di un attacco con drone. L'uomo che aveva precedentemente subito ferite in un attacco è morto anche in ospedale, hanno riferito le autorità di Kherson. Le autorità di Pokrovsk consigliano ai residenti, in particolare alle famiglie con bambini, di evacuare la città prima che sia troppo tardi. Il nemico si sta apparentemente avvicinando "rapidamente" alla città nella regione di Donetsk. Secondo il governo ucraino, l'esercito russo sta continuando a lanciare attacchi intensi nell'est dell'Ucraina. Mosca rivendica di aver ripreso il villaggio di Ivanyivka a Donetsk, a circa 15 chilometri dal importante snodo di trasporti di Pokrovsk.

19:30 Fornitura di Missile da Crociere a Lungo Raggio all'Ucraina in Fasi AvanzateFonti vicine al presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy suggeriscono che i colloqui sull'offerta di missili da crociera a lungo raggio all'Ucraina sono in una fase avanzata, secondo il portale di notizie ucraino "Kyiv Independent". Tuttavia, la data esatta di arrivo è incerta, ha detto la fonte, aggiungendo che si sta valutando la possibilità di far arrivare i missili all'Ucraina nell'autunno del 2022. Secondo "Politico", l'amministrazione di Biden è "disposta" a fornire a Kiev missili a lungo raggio per sostenere i loro recenti caccia F-16. Da quando è iniziato l'attacco della Russia, Kiev ha fatto pressione su Washington per fornire all'esercito ucraino i loro missili a lungo raggio, consentendo loro di colpire le infrastrutture militari e logistiche russe in profondità nel territorio russo.

19:16 Lituania Sostiene l'Esercito Ucraino con un Nuovo Pacchetto di Aiuti MilitariPer rafforzare l'esercito ucraino, la Lituania ha inviato un pacchetto contenente rimorchi, rimorchi e letti pieghevoli. Il portale di notizie ucraino "Ukrinform" riferisce, citando il servizio stampa del Ministero della Difesa lituano, che ad agosto sono stati trasportati in Ucraina veicoli corazzati da combattimento, sistemi di difesa aerea a corto raggio, missili, sistemi anti-drone, soppressori anti-drone a colpo singolo, veicoli fuoristrada con parti di ricambio, rimorchi, fucili, munizioni, granate fumogene e loro parti.

