- I funzionari americani dicono che Hamas non sarà eliminata militarmente.

Israele ha raggiunto, secondo funzionari statunitensi di alto livello, il limite militare nella sua guerra contro il gruppo islamista Hamas che governa la Striscia di Gaza. L'esercito ha inflitto gravi danni a Hamas, ma non sarà mai in grado di eliminarli completamente, riporta il "New York Times", citando funzionari anonimi. I bombardamenti israeliani in corso hanno aumentato il pericolo per la popolazione civile di Gaza.

In molti modi, l'operazione militare di Israele negli ultimi dieci mesi ha causato più danni a Hamas di quanto prevedessero all'inizio della guerra gli ufficiali statunitensi. Le forze israeliane possono ora muoversi liberamente a Gaza, Hamas è significativamente indebolito e Israele ha distrutto importanti rotte di rifornimento dall'Egitto a Gaza.

Tuttavia, uno dei principali obiettivi di Israele, il ritorno dei prigionieri rimasti, non può essere raggiunto militarmente, continua il giornale, citando esperti degli Stati Uniti e di Israele.

"Israele è riuscito a indebolire Hamas, uccidendo alcuni dei suoi leader e riducendo notevolmente la minaccia che esisteva per Israele prima del 7 ottobre", ha dichiarato il quotidiano, citando l'ex capo del Comando Centrale degli Stati Uniti, generale Joseph L. Votel. Hamas è ora un'organizzazione indebolita. Il rilascio dei prigionieri può essere ottenuto solo attraverso trattative.

