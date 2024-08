I fumatori possono ridurre significativamente di quasi la metà la probabilità di avere un attacco di cuore.

I individui diagnosticati con malattia coronarica cronica che decidono di smettere di fumare hanno un futuro promettente. Ridurre drasticamente il rischio di attacchi cardiaci o ictus se abbandonano con successo le sigarette.

Non è un segreto che il fumo sia dannoso per la salute e possa portare a condizioni letali come il cancro, gli ictus e gli attacchi cardiaci. Nonostante questa consapevolezza, molte persone continuano a fumare poiché è un'abitudine difficile da superare.

La ricerca indica che smettere di fumare, anche dopo la diagnosi di malattia coronarica cronica, è ancora benefico e riduce significativamente il rischio di eventi cardiovascolari gravi come gli attacchi cardiaci. "La malattia coronarica cronica si verifica quando le arterie coronarie diventano strette a causa dell'accumulo di depositi di calcio", spiega Ulrich Laufs, consulente scientifico della Fondazione tedesca per il cuore e direttore di cardiologia all'Ospedale universitario di Lipsia. Quando questa condizione viene descritta come "stabile", significa che non sono stati scatenati eventi cardiovascolari potenzialmente letali come attacchi cardiaci o ictus a causa dell'ostruzione dei vasi sanguigni.

Il rischio di tali eventi gravi è diminuito quasi della metà (44%) in un periodo di cinque anni tra i partecipanti che hanno smesso di fumare dopo la diagnosi. Al contrario, le persone che hanno ridotto l'intensità del fumo non hanno mostrato differenze significative nel rischio rispetto a coloro che hanno continuato a fumare allo stesso livello.

Importanza del primo anno

Il primo anno successivo alla diagnosi è cruciale, secondo lo studio autore Jules Mesnier dell'Ospedale Bichat-Claude Bernard a Parigi. Il 73% di coloro che hanno smesso di fumare durante questo periodo è riuscito a rimanere senza fumo e ha ridotto drasticamente il rischio di attacchi cardiaci e altri eventi cardiovascolari gravi. Più di tre quarti dei fumatori che sono riusciti a smettere nel primo anno lo fanno, poiché è logico che una diagnosi potenzialmente letale aumenti la motivazione per smettere di fumare, dice il cardiologo Harm Wienbergen del Bremen Klinikum Links der Weser.

I pazienti hanno bisogno di supporto durante questo periodo difficile, soprattutto al momento della diagnosi, per aiutare nel loro percorso senza fumo. Dirgli che possono dimezzare il rischio di "evento grave o morte" è un messaggio potente, sottolinea Mesnier.

Rischio di demenza può essere ridotto

Anche se gli ex fumatori riducono rapidamente il rischio di attacchi cardiaci e altri eventi cardiovascolari rispetto ai fumatori attivi, non raggiungono mai il livello di rischio dei non fumatori, secondo lo studio.

Tuttavia, il rischio di eventi gravi aumenta dell'8% in media ogni anno per coloro che continuano a fumare. "Un attacco di cuore può portare a una debolezza cardiaca a lungo termine e difetti valvolari poiché la funzione complessiva del cuore è danneggiata", dice Wienbergen.

Coloro che smettono di fumare o non iniziano mai a farlo non solo aiutano il loro cuore, ma riducono anche il rischio di condizioni come la demenza e il diabete.

Creare un ambiente privo di fumo

Per incoraggiare i fumatori, indipendentemente dalla loro condizione cardiaca, a smettere, Laufs raccomanda di creare un ambiente privo di fumo. "La probabilità che qualcuno smetta con successo di fumare è legata alla presenza o meno del fumo nel suo ambiente", afferma. Per alcuni pazienti, il supporto farmacologico o la terapia

Leggi anche: