I frequentatori delle spiagge californiane sono affascinati dalle onde gigantesche delle tempeste, ma queste portano anche inondazioni e correnti anomale

Le mareggiate non saranno una cosa di un giorno: alcune zone della costa californiana vedranno onde imponenti - alcune fino a 25 o 30 piedi - per tutto il fine settimana. Le onde porteranno acqua alta e correnti di strappo. L'allerta per le inondazioni costiere e l'allerta per le onde alte si estendono dal confine tra gli Stati Uniti e il Messico fino a nord della Bay Area.

Le onde, insieme alle alte maree, hanno inviato torrenti di acqua marina a Santa Cruz, lungo la costa centrale.

L'ufficio dello sceriffo della contea di Santa Cruz ha emesso un avviso di evacuazione per alcune aree. L'avviso di evacuazione riguardava un'area non incorporata della contea vicino a Seacliff State Beach e Rio Del Mar, secondo un post sulla pagina Facebook del dipartimento.

La California Highway Patrol Santa Cruz ha avvertito delle inondazioni costiere presso la Rio Del Mar Esplanade in un post su X e ha invitato le persone a evitare la zona.

"La Rio Del Mar Esplanade è attualmente allagata. Si prega di evitare la zona e di non tentare di attraversare le aree allagate. Le strade sono chiuse, quindi non aggiratele. Guidare con cautela e dare la priorità alla sicurezza", ha scritto.

Cinque campeggiatori sono stati evacuati lungo la costa di San Luis Obispo giovedì, hanno spiegato i funzionari in un post sui social media.

Le onde spettacolari hanno attirato surfisti e curiosi, che hanno ammirato la potenza della natura.

A nord-ovest di Los Angeles, 15-20 spettatori sono stati brevemente travolti dopo che una grande onda ha superato una barriera sulla spiaggia in un quartiere di Ventura colpito dall'alta marea, ha dichiarato alla CNN il comandante della polizia Ryan Weeks.

Gli spettatori sono stati trascinati lungo la strada per circa 30-50 metri, ha detto Weeks.

"Nessuno è rimasto ferito, ma hanno fatto un piccolo giro", ha detto.

Le strade della zona sono state chiuse per precauzione, così come il principale punto di accesso al Ventura Pier, per incoraggiare le persone a stare lontane.

"Stiamo cercando di tenere le persone lontane dalla spiaggia per evitare che vengano colpite da onde anomale", ha detto Weeks.

Un video aereo dell'affiliata della CNN KABC ha mostrato le conseguenze, mentre i residenti della zona cercavano di ripulire la schiuma e la sabbia.

L'inondazione arriva mentre la costa della California meridionale è stata colpita da grandi mareggiate, ha dichiarato il National Weather Service (NWS) di Los Angeles in un post sui social media.

Una mareggiata ha raggiunto circa 6 metri al molo di Ventura, ha aggiunto l'agenzia.

"Questa settimana si prevedono onde pericolose, correnti di strappo pericolose per la vita e inondazioni costiere sulle spiagge. Si prevede che gli impatti saranno più estremi giovedì", ha comunicato l'NWS di Los Angeles.

Secondo l'agenzia, gli impatti più significativi sono previsti lungo le coste centrali e della contea di Ventura, insieme alle spiagge di Hermosa, Manhattan e Palos Verdes.

Sulla costa centrale sono attese onde di 15-20 piedi, che potrebbero causare inondazioni costiere potenzialmente dannose.

"Le condizioni delle spiagge diventeranno estremamente pericolose giovedì mattina e per tutto il fine settimana", ha dichiarato l'NWS di Los Angeles nelle sue previsioni.

I funzionari raccomandano ai frequentatori delle spiagge di rimanere fuori dall'acqua a causa delle condizioni pericolose delle onde e delle correnti di strappo potenzialmente pericolose per la vita. È possibile anche l'erosione delle spiagge.

"Preparatevi a significative inondazioni di acqua marina, specialmente nelle aree a bassa quota (incluse spiagge e porti) e durante l'alta marea", ha dichiarato il NWS di Los Angeles.

A Ocean Beach, vicino a San Diego, i curiosi e i surfisti si sono affollati sulla spiaggia per assistere a tutto questo, secondo l'affiliata della CNN KGTV.

Non tutti coloro che hanno portato una tavola si sono tuffati nel mare agitato.

"Il mio amico mi ha chiesto se volevo venire a dare un'occhiata, e una volta che l'ho visto, ho capito che era troppo grande e carico per me", ha detto Gerry Giuliano all'affiliata. "Voglio dire, sta colpendo il molo e questo è un segno di avvertimento che è piuttosto grande, che si sta chiudendo e che si sta rompendo piuttosto rapidamente".

Si prevede che anche la California settentrionale avrà la sua parte di problemi.

La Bay Area è sotto allerta per le inondazioni costiere fino alle 18.00 di giovedì, con significative inondazioni costiere previste per le ore serali prima che le condizioni inizino a migliorare.

Nella Bay Area è in vigore un avviso di onde alte fino alle 3 del mattino di venerdì.

"Onde pericolosamente alte da 28 a 33 piedi, con possibilità di raggiungere i 40 piedi nelle località più favorite", ha dichiarato l'NWS.

L'agenzia ha dichiarato che San Francisco, Monterey Bay, Point Reyes e Big Sur sono tra le aree interessate.

È stato emesso un ordine di evacuazione per una parte della contea di Marin, vicino a San Francisco.

Una tempesta mortale ha colpito la costa della California nel gennaio 2023.

Fonte: edition.cnn.com