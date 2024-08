I fratelli Kelce hanno ottenuto un contratto da 100 milioni di dollari per il loro podcast con Wondery di Amazon.

Leggende dell'NFL Jason e Travis Kelce hanno stretto un accordo con Wondery, lo studio di podcast di Amazon, per il loro podcast "New Heights with Jason & Travis Kelce". Questo accordo concede i diritti esclusivi per la pubblicità e la distribuzione di tutti gli episodi audio e video, inclusa la raccolta retrospettiva. Una fonte affidabile ha rivelato che il contratto è stimato intorno ai $100 milioni.

L'accordo entrerà in vigore questo mese, in coincidenza con la stagione NFL imminente. "New Heights", ora alla sua terza stagione, è un podcast sportivo creato dai fratelli Kelce. Include analisi, approfondimenti e interviste sull'NFL e si classifica costantemente tra i migliori podcast sportivi, soprattutto durante la stagione del football, secondo un comunicato stampa.

I fratelli hanno espresso entusiasmo per il loro podcast, dichiarando: "Adoriamo questo show e la comunità appassionata che si è formata nelle ultime due stagioni".

Jason Kelce, ex giocatore dei Philadelphia Eagles, si è ritirato quest'anno dopo una carriera nell'NFL di 13 anni. Travis Kelce, la cui relazione con Taylor Swift è stata un vero e proprio scalpore sui media, attualmente gioca per i Kansas City Chiefs come tight end e ha recentemente aggiunto il suo terzo anello del Super Bowl alla sua collezione.

Aaron Eanes, co-fondatore di A&A Management che rappresenta Travis, ha espresso entusiasmo per la collaborazione, dichiarando: "Siamo entusiasti di collaborare con Wondery per questa nuova fase del podcast e non vediamo l'ora di raggiungere nuovi traguardi".

L'accordo con un unico streamer come Wondery non impedisce agli ascoltatori di accedere al podcast su altre piattaforme, come Spotify o Apple Music. Il detentore del contratto conserva principalmente i diritti di pubblicità e distribuzione, e gli abbonati al detentore potrebbero beneficiare di vantaggi come episodi speciali o accesso anticipato. Ad esempio, gli abbonati a Wondery+ avranno il privilegio di ascoltare "New Heights" senza pubblicità e in anteprima rispetto a tutti gli altri.

L'annuncio dei fratelli Kelce segna l'ultima tendenza negli importanti accordi di podcasting.

Solo lo scorso settimana, la conduttrice di "Call Her Daddy" Alex Cooper ha firmato un accordo con SiriusXM, concedendo alla piattaforma i diritti esclusivi di pubblicità e distribuzione del podcast, nonché altro materiale e eventi. Il contratto biennale è valutato $125 milioni suddivisi in tre anni, secondo fonti di CNN. Questo rappresenta più del doppio del suo precedente accordo con Spotify.

Più di recente, a gennaio, Will Arnett, Jason Bateman e Sean Hayes hanno lasciato Amazon per portare il loro podcast "SmartLess" a SiriusXM in base a un contratto triennale del valore di $100 milioni.

Il nuovo accordo con Wondery consente ai fratelli Kelce di monetizzare il loro podcast attraverso pubblicità esclusive, beneficiando di vantaggi come episodi speciali o accesso anticipato per gli abbonati. Inoltre, altre piattaforme di podcast come Spotify o Apple Music continueranno a offrire "New Heights" ai loro ascoltatori, garantendone la disponibilità diffusa.

