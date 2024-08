- I fratelli Kaulitz stanno partecipando a uno show televisivo.

In una nuova ProSieben show, i cantanti e podcaster Bill e Tom Kaulitz si sfideranno. Sono i primi tra gli ospiti di spicco della serie "Die Superduper Show", che debutterà il 17 settembre. Katrin Bauerfeind sarà la conduttrice, come annunciato da ProSieben. I gemelli, che hanno vissuto in precedenza a Magdeburgo e ora risiedono negli Stati Uniti, appariranno in quattro episodi.

Cinque celebrità metteranno in scena uno strano mini-show. Il twist? Le idee creative e divertenti per i mini-show arrivano dai bambini. Il pubblico in studio deciderà: chi crea "The Superduper Show" della serata?

"Per la prima volta, i fratelli gemelli non si esibiranno insieme, ma l'uno contro l'altro con altri tre noti creatori di spettacoli", ha stuzzicato ProSieben. "E questo per tutti e quattro gli episodi. Cosa risuonerà di più? For perhaps 'Scissors Paper Rock', lo show in cui i perdenti girano la ruota della fortuna dei capelli? O 'My Bowl Your Bowl', dove il desafio è convincere gli animali a mangiare? O magari 'Sing My Question - The Music Quiz', dove le domande vengono cantate in diversi stili musicali?"

