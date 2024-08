- I fratelli Gallagher hanno fissato un nuovo programma di spettacoli dal vivo.

Per l'infinità di persone, la loro giovinezza era accompagnata dalle note di: "Forse... sei tu che mi salverai...." Ora, i ricordi stanno tornando, poiché la leggendaria band pop britannica Oasis sta pianificando un ritorno. Dopo anni di discordia, i fratelli Noel e Liam Gallagher si riuniranno nuovamente, programmando concerti in tutta la Gran Bretagna e l'Irlanda l'estate prossima. Hanno dichiarato sui social media: "L'attesa è finalmente finita."

I concerti sono previsti a Cardiff, Manchester, Londra, Edimburgo e Dublino. La vendita dei biglietti inizierà questo sabato, e questi sono gli unici concerti europei organizzati finora. Sono in considerazione anche concerti su altri continenti.

Con brani come "Wonderwall", "Don't Look Back in Anger" e "Supersonic", Oasis ha plasmandato gli anni '90. La band di Manchester è diventata una delle più riuscite della storia britannica. Quindici anni fa, il gruppo si sciolse, con Noel Gallagher che se ne andò a causa di una disputa con il fratello minore.

Questa settimana segna i 30 anni dal lancio del loro album di debutto "Definitely Maybe" nel 1994. Il loro secondo album "(What's The Story) Morning Glory?" remains tra gli album più venduti nel Regno Unito oggi.

Per molti fan, questo ritorno significa molto di più della semplice nostalgia, ha detto un giornalista della BBC. Oasis incarnava l'hedonismo e un atteggiamento di "chi se ne frega", ispirando i fan con la convinzione che tutto fosse possibile. Hanno anche fatto scalpore con le liti tra fratelli e gli scandali, in particolare il frontman Liam Gallagher, che ha trascorso una notte in una prigione di Monaco dopo una rissa in un hotel.

La faida tra i fratelli ha portato allo scioglimento del gruppo nel 2009, quando Noel annunciò che se ne andava perché "non poteva più lavorare con Liam". Noel ha scritto molti dei più grandi successi di Oasis come chitarrista e cantautore, mentre la voce di Liam ha plasmandato il suono della band. I fratelli hanno poursuito carriere separate dopo la loro separazione.

La faida tra i fratelli è continuata per anni, con l'ex Beatles Paul McCartney che li ha consigliati di riconciliarsi e collaborare sulla musica. Le speculazioni su un ritorno sono circolate per anni, e di recente sono diventate più concrete. Non è chiaro se ci saranno altri musicisti che si uniranno a loro sul palco, ma secondo l'agenzia di stampa PA, non è prevista una partecipazione al festival di Glastonbury.

Al momento sono previsti circa quattro concerti allo stadio di Wembley a Londra, ma questo non ha ancora superato il record stabilito dalla star americana Taylor Swift, che ha eseguito otto concerti lì durante un unico tour.

Al sentire la notizia, i fan hanno inondato la piattaforma X con migliaia di messaggi. "Dove posso acquistare i biglietti?" ha chiesto un post, "Sono disposto a vendere la mia casa". È stata anche condivisa una foto in bianco e nero di Liam (51) e Noel Gallagher (57), apparentemente scattata durante un incontro personale tra i fratelli quest'estate.

