Personalità Debattute dei Social Media - I fratelli Andrew Tate e Tristan Tate sono detenuti in una struttura sottomarina rumena

Nel recente blitz contro la figura influente Andrew Tate e il fratello Tristan, entrambi giovani britannici di 37 e 36 anni, sono stati nuovamente fermati in Romania. Il loro portavoce ha confermato ufficialmente il fermo mercoledì sera, dichiarando che sarebbero stati trattenuti per un giorno e avrebbero potuto aspettarsi un interrogatorio da parte dell'ufficio del pubblico ministero di Bucarest che combatte il crimine.

Mercoledì mattina la loro residenza a Bucarest è stata oggetto di una perquisizione come parte delle indagini che mirano a sospetti di aver istituito un sindacato criminale, sfruttato minori nel traffico e aver preso parte a attività come il contatto sessuale illecito con un minore, nonché il riciclaggio di denaro. Non è ancora chiaro se i fratelli siano direttamente coinvolti.

I fratelli Tate: accuse di crimini orribili

A fine 2022, Andrew e Tristan Tate sono finiti in custodia romana e sono stati liberati dopo una detenzione di tre mesi, con l'accordo di non lasciare il paese. Nel giugno 2023 sono stati implicati nel costringere donne in una situazione sospetta, utilizzando la manipolazione emotiva, fino a costringerle a produrre contenuti pornografici. Al momento della scrittura, non c'è ancora una data per il processo confermata.

In un'altra vicenda, le autorità britanniche hanno emesso un mandato internazionale per i due, a seguito di indagini su accuse di aggressione sessuale e traffico di esseri umani. I fratelli sono anche accusati di evasione fiscale nel loro paese, sospettati di non aver pagato le tasse su un presunto £21 milioni (circa €25 milioni) di entrate digitali dal 2014 al 2022.

Andrew Tate ha subito il divieto da diverse piattaforme online come Instagram e TikTok a causa di ripetuti commenti misogini. Tuttavia, l'ex campione di kickboxing ha guadagnato oltre nove milioni di sostenitori sulla piattaforma X.

