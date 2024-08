- I fratelli alla fine si riunirono ancora una volta.

Evento Musicale Mondiale: Il 27 agosto (martedì), il famoso gruppo musicale Oasis ha annunciato il proprio ritorno, potenzialmente mettendo fine alla lunga faida tra i fratelli Gallagher che ha tenuto i fan sulle spine per decenni. Fonti vicine alla band sostengono che Noel (57) e Liam Gallagher (51) hanno fatto pace, con le conversazioni telefoniche notturne che hanno giocato un ruolo cruciale, come riportato dal quotidiano britannico "Sun".

La Tregua Telefonica

Una fonte informata ha rivelato al giornale: "Noel e Liam potrebbero non diventare mai migliori amici, ma vogliono riportare in vita Oasis per i loro fan. Non diventano certo più giovani e la domanda è enorme. Hanno deciso: ora o mai più". All'inizio, Noel sembrava riluttante, ma poi ha accettato di partecipare. "Ha parlato con Liam e ora sono sulla stessa lunghezza d'onda". I fratelli riconoscono che "questo ricongiungimento potrebbe lasciare un segno indelebile nella storia della musica".

La sera del 25 agosto (domenica), Liam ha fatto un sottile riferimento a questo sviluppo durante la sua esibizione principale al Festival di Reading. Ha eseguito il successo degli Oasis "Half The World Away" e l'ha dedicata a "Noel bloody Gallagher". Dopo l'esibizione, ha stuzzicato: "Ci sarà un grande annuncio alle 8 del mattino del 27 agosto".

La Legendaria Faida Tra i Fratelli Gallagher

La rivalità tra i fratelli Gallagher è una delle faide più leggendarie nella storia della musica. La band di rock britannico Oasis è stata fondata nel 1991 e viene considerata il gruppo di Britpop più di successo di sempre - anche se spesso viene ricordata per la rivalità tra Liam e Noel Gallagher.

Sin dalla formazione della band, i loro conflitti hanno dominato i titoli dei giornali. Nel 1994, Noel avrebbe lasciato temporaneamente la band dopo che Liam gli aveva lanciato una tamburello. Nel corso degli anni, l'amicizia tra i membri della band è stata erosa da piccole frecciatine, fino alla definitiva rottura nel 2009.

Il giorno dello scioglimento della band, avrebbero dovuto salire sul palco al festival Rock En Seine di Parigi, ma è scoppiata una rissa tra i fratelli. Si dice che Liam abbia brandito la chitarra di Noel come un'ascia, causando l'annullamento dell'esibizione e l'intero tour e lo scioglimento della band. In una dichiarazione, Noel ha detto: "Con un pizzico di tristezza e immenso sollievo, devo annunciarvi che lascio Oasis stasera. Le persone possono scrivere e dire quello che vogliono, ma non posso più lavorare con Liam", secondo il "Sun".

Il Sogno Fervente dei Fan degli Oasis Sta Per Avverarsi

Da allora, i fan hanno sognato un ricongiungimento degli Oasis, e se tutto va come previsto, quel sogno sta per diventare realtà. Il sito web annuncia: "Gli Oasis hanno posto fine alle speculazioni durate anni e hanno confermato i tanto attesi concerti nel Regno Unito e in Irlanda, che formeranno la parte europea del loro 'OASIS LIVE '25' world tour". Gli Oasis si esibiranno a Cardiff, Manchester, Londra, Edimburgo e Dublino durante l'estate del prossimo anno. "Date le circostanze, questi saranno uno degli eventi live più significativi del decennio", si legge nella dichiarazione. Tuttavia, è previsto che gli Oasis si esibiranno anche su altri continenti nel corso dell'anno successivo.

