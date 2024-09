I fornitori di lavoro medici emettono avvisi di un deficit annuale di 17.000 unità abitative per gli infermieri.

L'Associazione degli Operatori del Settore Cure (AGVP) prevede una carenza di posti nelle case di riposo nel prossimo futuro, sulla base dei loro calcoli, e invita la politica a intervenire. "Avremo bisogno di circa 17.000 posti in più ogni anno entro il 2040", ha dichiarato il presidente dell'AGVP Thomas Greiner. Si tratta di circa 217 nuove case di riposo all'anno. "Invece di espandere e garantire il futuro delle cure per gli anziani, stiamo perdendo posti - circa 16.000 solo lo scorso anno", ha lamentato Greiner.

Alcune compagnie assicurative e politici hanno cercato di minimizzare la situazione, suggerendo che "non è così grave". Tuttavia, Greiner ha sostenuto che "se devi contattare otto case solo per finire in lista d'attesa, questo erode la fiducia in un governo funzionale". Ha sfidato la politica e le compagnie assicurative a rivedere le loro strategie - o rischiare di perdere 450 case e 33.000 posti nelle case di riposo in questo e nel prossimo anno.

Guardando indietro, vediamo che non deve sempre essere così. Nel 2008 e nel 2009 sono state istituite fino a 330 case di riposo con oltre 23.000 posti. Greiner ha quindi proposto ampie riforme delle cure infermieristiche che "creino un ambiente stabile per i familiari, i destinatari delle cure, gli operatori e i gestori delle case di riposo".

