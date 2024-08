- I forestali tedeschi riconoscono i loro artisti eccezionali

Questo weekend, la crème de la crème degli atleti che brandiscono l'ascia in Germania si riuniranno nella città sassone di Klingenthal, con l'obiettivo di essere incoronati campioni. Per due giorni, l'Arena Vogtland, normalmente utilizzata per le gare di sci nautico, si trasformerà in una sorta di campo di battaglia, riempita dal suono delle asce e delle seghe. Gli organizzatori dell'evento hanno sottolineato che la forza bruta da sola non garantirà i titoli; precisione, riflessi rapidi e una determinazione mentale incrollabile sono tutti fattori essenziali.

Sabato, i migliori dieci atleti emergenti e semi-professionisti si sfideranno nelle gare di Timbersports. La lineup per domenica è particolarmente emozionante, con il Campionato Internazionale Donne al centro dell'attenzione. Tra i partecipanti ci sono la detentrice del record del mondo canadese Steph Naud, la campionessa australiana Maddison Kirley e la campionessa in carica Erin LaVoie dagli Stati Uniti.

Nella competizione maschile, Danny Martin da Sinntal, Assia, ha continuato la sua striscia vincente, aggiudicandosi la vittoria complessiva di sabato. Si tratta del suo quinto titolo di campione tedesco e lo ha difeso con successo per il secondo anno consecutivo. Attualmente classificato quarto in Europa, Martin sta cercando di qualificarsi per i Campionati del Mondo a Toulouse in novembre. Ci saranno i primi otto europei, ma ci sono ancora altre nazioni che devono decidere le loro competizioni nazionali. Peter Bauer si è classificato secondo, mentre Marcel Steinkaemper si è piazzato al terzo posto a Klingenthal. Più di 1.200 spettatori erano presenti per assistere alla competizione dal vivo.

