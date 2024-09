I finanzieri statunitensi mostrano un particolare interesse per le azioni legate alla tecnologia.

A seguito del dibattito televisivo tra Trump e Harris, i mercati azionari USA mostrano uno spostamento: le azioni dell'impero mediatico di Trump sono in calo, mentre le azioni solari sono in aumento. Il dibattito congressuale ha influenzato gli investimenti, con le possibilità repubblicane che sembrano meno probabili. Di conseguenza, le azioni legate a Trump stanno diminuendo. Al contrario, i vincitori del giorno sono il settore solare e le azioni tecnologiche sensibili al tasso di interesse.

Gli scambi azionari USA si sono conclusi mercoledì in tono positivo, sostenuti dalle azioni ad alta tecnologia. L'Indice Dow Jones ha chiuso in rialzo del 0,3% a 40.861 punti, dopo un inizio tumultuoso e un trading turbolento. Il Nasdaq, pesantemente tecnologico, ha mostrato un avanzamento del 2,2%, raggiungendo i 17.395 punti. Il S&P 500 a ampia base è salito dell'1,1%, fissandosi a 5.554 punti.

I dati sull'inflazione hanno inizialmente pesato sul trading, ma alla fine hanno sostenuto il mercato. Nonostante l'inflazione si sia attenuata come previsto ad agosto, i dati hanno rivelato un tasso di inflazione di base persistente, che suggerisce una politica monetaria cauta. Gli analisti di mercato hanno notato che con questi dati, la Federal Reserve USA potrebbe optare per un taglio di 25 punti base invece del taglio di 50 punti base sperato.

Le azioni di Nvidia hanno mostrato significativi guadagni, superando l'8%. I resoconti indicano che il governo USA sta valutando l'approvazione per l'esportazione di chip avanzati a Saudi Arabia all'AI chipmaker, Nvidia. Inoltre, le azioni di IBM sono salite del 2,2%, toccando un massimo storico.

Azioni solari e produttori di litio in aumento

Il dibattito tra i candidati presidenziali Donald Trump e Kamala Harris ha fatto da catalizzatore per le discussioni. La posizione decisa di Harris contro Trump ha visto migliorare le probabilità di vittoria del democratico. Di conseguenza, le azioni del Trump Media & Technology Group, apparentemente la società madre di Truth Social, sono precipitate del 10,5%.

Simultaneamente, le azioni solari che guardano con favore a una presidenza Harris hanno trovato favore presso gli acquirenti: First Solar, Sunrun e SolarEdge Technologies hanno registrato guadagni fino al 15,1%.

I produttori di litio come Albemarle e Piedmont hanno dimostrato una maggiore domanda, con le azioni in aumento del 13,6% e del 9,9% rispettivamente. Un annuncio del produttore cinese di batterie CATL ha suggerito sospensioni della produzione in due impianti.

Il rivenditore di videogiochi GameStop ha subito una flessione, con le azioni in calo di quasi il 12%. I ricavi del secondo trimestre per GameStop sono calati drasticamente, passando da $1.16 miliardi a $798,3 milioni, a causa del passaggio dei consumatori allo shopping online rispetto ai negozi tradizionali. Gli analisti si aspettavano un fatturato di $895,7 milioni, ulteriormente influenzando il prezzo delle azioni di GameStop.

