I finanzieri americani mantengono un atteggiamento vigile

Dopo un forte rimbalzo il giorno precedente, i mercati azionari USA sono riusciti a stabilizzarsi, anche se con un entusiasmo degli investitori contenuto. L'attenzione rimane concentrata sulle costose azioni tech.

Le preoccupazioni riguardo alla crescita economica USA persistono tra gli investitori di Wall Street. Mercoledì, gli indici USA hanno oscillato vicino ai loro precedenti livelli di chiusura, scambiando leggermente al di sopra o al di sotto. Il Dow Jones Industrial Average ha guadagnato lo 0,1% chiudendo a 40.974 punti. Nel frattempo, il Nasdaq, incentrato sulla tecnologia, è sceso dello 0,3% a 17.084. L'ampio S&P 500 è sceso dello 0,2%, chiudendo a 5.520.

A causa dei deboli dati economici, gli indici hanno registrato il loro più grande calo giornaliero dal primo agosto di quest'anno. Gli investitori ora attendono con ansia il rapporto sull'occupazione di venerdì, che potrebbe suggerire se la Federal Reserve inizierà il previsto aumento dei tassi d'interesse di mezza o un quarto di punto. Tuttavia, Michael Brown, chief research strategist di Pepperstone, ha espresso che il rapporto è improbabile che allevi le persistenti preoccupazioni riguardo alla salute del mercato del lavoro USA.

Questa apprensione è stata rispecchiata nel rapporto sull'occupazione di luglio del Dipartimento del Lavoro USA, che ha indicato una diminuzione delle aperture di lavoro (JOLTS) a un minimo di 3,5 anni di 7,673 milioni. Gli stakeholder del mercato dibattono se la diminuzione sia sufficientemente significativa per un significativo aumento dei tassi d'interesse. I deboli dati dal settore dei servizi cinesi hanno inoltre attenuato gli umori. I prezzi del petrolio hanno continuato a scendere, con il Brent che scende del 1,9% a $72,38 al barile, dopo una discesa quasi del 5% martedì.

Nvidia precipita

Le azioni del pioniere dei chip AI Nvidia hanno prolungato la loro serie negativa dopo un calo del 10%, chiudendo infine in calo dell'1,7%. Altre azioni di chip come Micron, Broadcom e Qualcomm sono salite tra lo 0,8 e il 1,3%. L'entusiasmo per la crescita della tecnologia AI ha alimentato la corsa delle azioni quest'anno e ha aumentato le valutazioni delle società di chip a livelli che alcuni analisti considerano gonfiati. Dal picco del 18 giugno, le azioni Nvidia hanno perso circa il 20% del loro valore. Le preoccupazioni riguardo alla progressiva svalutazione di consistenti investimenti in AI si sono intensificate dopo che le prestazioni del produttore di chip sono state inferiori alle elevate aspettative. "L'attenzione è attualmente concentrata sulle valutazioni del mercato azionario USA in generale, e alcuni nomi tech hanno accumulato un premio piuttosto elevato", ha detto Tai Hui di J.P. Morgan Asset Management a Hong Kong.

AMD ha registrato un aumento quasi del 3% dopo aver assunto un ex alto dirigente di Nvidia. Keith Strier è stato nominato vicepresidente del business AI internazionale di AMD. Nel frattempo, le azioni della società di cybersecurity Zscaler sono precipitate di più del 18% dopo aver fornito un outlook deludente. Per l'anno fiscale 2025, la società ha previsto un EPS rettificato di $2,81-$2,87, inferiore alle previsioni degli analisti di $3,33. Le azioni di Dollar Tree sono precipitate di più del 22% dopo aver abbassato le previsioni di vendita. Il retailer discount con sede in Virginia ha ridotto la sua previsione di

