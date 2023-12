I finali delle serie TV: Da 'Succession' in giù, i migliori e peggiori addii del 2023

In un altro allontanamento dal passato che ha un forte debito con "Lost", è anche diventato comune per gli show decidere di terminare con largo anticipo e costruire verso questo, un fattore che distingue i programmi citati da quelli che si sono conclusi senza il beneficio di creare un finale chiaro.

Il dibattito sui finali è diventato uno sport per spettatori, dagli accaniti difensori e critici de "I Soprano" alle persone che si sono sentite comprensibilmente deluse da "Seinfeld" (Larry David riuscirà a fare meglio in "Curb Your Enthusiasm" l'anno prossimo? Vedremo) fino al finale surreale di "St. Elsewhere", che è ancora un punto di riferimento in termini di grandi e inaspettati colpi di scena.

Se è difficile produrre un grande finale per uno show mediocre, è più che possibile rovinarne uno grandioso.

Quali serie sono riuscite ad atterrare e quali no? Uno sguardo ad alcuni degli show che hanno chiuso i battenti nel 2023, in ordine decrescente di gradimento. Alcuni spoiler (in particolare nei link alle recensioni complete) e una nota a piè di pagina: da questo elenco sono esclusi "Tom Clancy's Jack Ryan" di Amazon e i crime drama di FX "Mayans M.C." e "Snowfall", che si sono conclusi dopo quattro, cinque e sei anni. Sebbene li abbia guardati tutti e tre per un certo periodo, non ho continuato a guardarli abbastanza da vicino da poter valutare con esattezza quanto fossero ben conclusi.

Succession"(4 stagioni, HBO): La migliore serie dell'anno, non a caso, ha prodotto il risultato più impressionante, a partire dalla decisione coraggiosa di uccidere Logan Roy (Brian Cox) all'inizio della stagione, prima di lasciare che si svolgesse la vera battaglia per la successione. Candidato alla Hall of Fame dei finali di serie, solo per la lettura della battuta di Jeremy Strong "Sono il figlio maggiore!".

Billions"(7 stagioni, Showtime): Dopo sette stagioni e l'arduo compito di sostituire la star Damian Lewis, lo show lo ha attirato di nuovo per una resa dei conti finale con il miliardario Michael Prince (Corey Stoll) in uno sforzo coordinato per ostacolare le sue ambizioni presidenziali, parte di una stagione ricca di colpi di scena che è stata all'altezza di ciò che questa serie sul nesso tra potere, denaro e politica ha offerto nel suo periodo di massimo splendore.

Barry"(4 stagioni, HBO): Un'ultima stagione discontinua ha rovinato questa commedia fino ad allora terribilmente dark dei co-creatori Bill Hader e Alec Berg, che si costruisce verso una fine sanguinosa e apparentemente inevitabile per il sicario che in realtà voleva solo fare l'attore. Un buon esempio di serie che ha tagliato il traguardo alle sue condizioni, ma non al livello sperato.

Ted Lasso"(3 stagioni, Apple TV+): I produttori hanno evitato di definirlo un "finale", ma l'ultima serie di episodi ha chiuso in modo piacevole e appropriato la storia dell'allenatore di calcio Ted Lasso (Jason Sudeikis) e delle sue avventure nel Regno Unito, lasciando al tempo stesso un intrigante filo conduttore per il futuro.

Reservation Dogs"(3 stagioni, FX/Hulu): La serie agrodolce sui giovani nativi americani nelle zone rurali dell'Oklahoma si è conclusa con una nota di basso profilo, molto in linea con il tono generale della serie, ma in un modo così sobrio da non lasciare una grande impressione.

The Crown"(6 stagioni, Netflix): Sebbene il finale abbia opportunamente riportato la storia alla Regina Elisabetta, i tocchi più sentimentali dell'episodio - con la presenza di tutti e tre i personaggi che l'hanno interpretata nel corso delle sei stagioni e la loro interazione - sono sembrati troppo preziosi e fantasiosi, proprio come le interazioni con i fantasmi di Diana all'inizio della stagione. Un finale non proprio regale per una serie altrimenti grandiosa.

The Marvelous Mrs. Maisel"(5 stagioni, Amazon Prime Video): Il merito della creatrice della serie Amy Sherman-Palladino è stato quello di aver utilizzato dei flashforward nel corso della stagione per arrivare al finale, che non solo ha offerto un finale trionfale all'omonima signora (Rachel Brosnahan), ma ha anche messo in scena la triste caduta del suo mentore nella vita reale, Lenny Bruce (Luke Kirby). In ultima analisi, però, la storia si riduceva alla relazione centrale tra Midge e la sua manager Susie (Alex Borstein), un finale dolce anche se un po' smielato per un'altra di quelle serie che ha raggiunto il suo apice presto e che in seguito non si è più sentita come una star.

The Flash"(9 stagioni, CW): Oltre a segnare la fine di questa serie di supereroi, il finale di "The Flash" ha coinciso con la fine della CW e del suo "ArrowVerse" così come lo conoscevamo, in quanto il profilo della rete si è spostato sotto una nuova gestione. Inizialmente un'ottima serie, "The Flash" è stata vittima di troppe pieghe con diverse Terre e realtà alternative e personaggi che fluttuano tra di esse nel corso della sua corsa, anche se va dato merito ai produttori di aver concepito quella che almeno sembrava una conclusione.

Star Trek: Picard"(3 stagioni, Paramount+): L'intera terza stagione di questa serie Paramount è sembrata un lungo esercizio di fan service, riunendo l'equipaggio di "Star Trek: The Next Generation" per un addio (molto) sentimentale. Detto questo, la sottotrama che coinvolge Jean-Luc Picard (Patrick Stewart) e il suo figlio finora sconosciuto (Ed Speleers) è sembrata stanca, e in termini di conclusione delle cose è sembrato sicuramente il momento, come potrebbe dire l'uomo stesso, di renderla tale.

The Blacklist" (10 stagioni, NBC): Alimentata dal mistero che ne ha rafforzato l'aspetto procedurale nei suoi primi giorni, "The Blacklist" ha rappresentato un classico caso di show che si è protratto troppo a lungo e che avrebbe dovuto concludersi nel 2021, quando Megan Boone (alias Elizabeth Keen) ha lasciato la serie. James Spader ha reso lo show moderatamente guardabile, ma il destino del suo Raymond "Red" Reddington è stato anti-climatico come può esserlo un climax, in una serie che ha cancellato il proprio nome con qualche anno di ritardo.

