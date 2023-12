I figli di Kirstie Alley mettono all'asta alcuni dei suoi effetti personali

I figli di Alley, True e Lillie Parker, hanno annunciato l'evento martedì in una dichiarazione a People.

"Nostra madre ha collezionato così tante cose divertenti e uniche nel corso della sua incredibile vita", hanno dichiarato. "Vogliamo condividerne alcune con gli altri nella speranza di diffondere il suo amore per la decorazione".

Alley, che aveva una formazione da interior designer, è morta nel dicembre 2022 dopo una breve battaglia contro il cancro. Aveva 71 anni.

Secondo People, la vendita "Property from The Collection of The Late Kirstie Alley" si svolgerà dal 21 dicembre al 7 gennaio. Gli oggetti comprenderanno "principalmente arredi domestici della stessa Alley e pezzi di recupero raccolti nelle sue tre case nel Maine, in California e a Clearwater, in Florida".

La Alley era nota soprattutto per i suoi ruoli in film come "Senti chi parla" e in programmi televisivi come "Cin Cin" e "L'armadio di Veronica".

Fonte: edition.cnn.com