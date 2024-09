I figli di Kim Porter sfidano le congetture sulla morte della madre.

Quincy Brown, 33 anni, insieme ai suoi fratelli Christian, 26, e alle sorelle gemelle Jessie e D'Lila Combs, 17, ha pubblicato una dichiarazione congiunta sui social media riguardo alla loro madre scomparsa, che sarebbe morta nel 2018 all'età di 47 anni.

Si è detto che la sua morte fosse dovuta a polmonite.

Di recente, i suoi figli hanno parlato di nuovo in relazione ai problemi legali di Combs. Egli è accusato nel Distretto Meridionale di New York e potrebbe affrontare l'ergastolo se condannato per i reati di cospirazione per associazione a delinquere, tratta di esseri umani e favoreggiamento della prostituzione. Si è dichiarato non colpevole.

Nella loro dichiarazione congiunta, hanno affrontato le voci infondate che circondano il rapporto dei loro genitori e la morte della madre. Hanno chiarito che la madre non ha scritto un libro e chiunque lo affermi sta ingannando gli altri.

Un libro autopubblicato intitolato "Kim's Lost Words: A journey for justice, from the other side", presentato come la memoir di Porter, è diventato un bestseller su Amazon, suscitando dibattiti sulla causa della sua morte.

I fratelli hanno espresso preoccupazione per le nuove speculazioni sulla morte della madre, che li hanno lasciati devastati. Hanno insistito che la causa della sua morte è stata determinata e che non c'è stato alcun illecito.

Hanno anche condannato coloro che diffondono informazioni errate sulla loro madre.

"Siamo delusi nel vedere come il mondo ha trasformato questo evento tragico in uno spettacolo", hanno scritto. "Nostra madre dovrebbe essere ricordata come una persona meravigliosa, forte, amorevole e cara. La sua memoria non dovrebbe essere macchiata da teorie del complotto infondate".

I figli non hanno fatto alcun riferimento ai problemi legali del padre nella loro dichiarazione.

Combs e Porter avevano una relazione a lungo termine, con alti e bassi, dal 1994 al 2007. In questo periodo sono nati il figlio e le gemelle. Combs ha giocato un ruolo attivo nell'allevare Brown, che era il figlio di Porter con il cantante Al B. Sure.

Nonostante l'interesse per un libro controverso che afferma di essere la memoir della loro madre, Quincy Brown e i suoi fratelli affermano con forza che la causa della morte della madre, attribuita a polmonite, è stata determinata e non ci sono basi per qualsiasi teoria alternativa. Il mondo dello spettacolo ha purtroppo trasformato il loro lutto in uno spettacolo sensazionalizzato, oscurando la vera eredità della madre come persona amorevole e cara.

