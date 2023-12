I figli di Jason Sudeikis e Olivia Wilde si intromettono adorabilmente nella sua intervista su ESPN

Sudeikis, che condivide i figli Otis, 9 anni, e Daisy, 7 anni, con l'ex Olivia Wilde, è apparso lunedì al programma di ESPN "The Bird and Taurasi Show", dove era vestito nello spirito della stagione come un elfo natalizio. L'attore stava discutendo della partita tra Milwaukee Bucks e New York Knicks con Sue Bird e Diana Taurasi, quando i suoi due figli sono spuntati fuori e hanno salutato la telecamera.

"Questi sono gli elfi dell'elfo", ha scherzato Sudeikis.

"Jason ha due figli e anche Diana ha due figli. D, dov'è la tua tutina?". Ha detto Bird.

Sudeikis ha spiegato che Otis tifava per i Knicks e Daisy non era sicura di chi volesse che vincesse.

"Ragazzi di New York, sapete che siamo qui. Siamo in fondo alla strada dal Barclays", ha aggiunto Sudeikis.

Quando è stato chiesto a Otis e Daisy cosa avessero ricevuto per Natale, Otis ha risposto "una PS5" e Daisy ha mostrato un cane di peluche chiamato "Gray Guy".

Daisy ha stuzzicato gli spettatori dicendo loro "per favore, abbonatevi".

"Dai ragazzi, non stiamo vendendo roba", ha risposto Sudeikis prima di prendere il cane di peluche e dire: "Ecco, vai a prendere, prendi!".

Sudeikis e Wilde fanno i genitori insieme dopo la fine del loro fidanzamento nel 2020.

Fonte: edition.cnn.com