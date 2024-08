- I fertilizzanti speciali continuano a fornire risorse di R & S

La K+S Corporation continua a trarre beneficio dall'attività dei fertilizzanti speciali, in particolare in Europa, che raggiungono prezzi più elevati rispetto ai prodotti standard nel mercato chiave del Brasile. Nel secondo trimestre, la società con sede nel Land della Hessen è stata in grado di aumentare i volumi di vendita in entrambi i suoi settori, agrario e industriale. Ciò ha compensato i prezzi medi inferiori. Nel complesso, le vendite hanno performato meglio e gli utili sono stati pressoché in linea con le aspettative degli analisti, secondo i dati della società. Il CEO Burkhard Lohr ha leggermente rivisto al ribasso le previsioni per gli utili nel 2024.

La società del MDax ha aumentato il suo fatturato nel trimestre fino alla fine di giugno di quasi il 6% rispetto all'anno precedente, a 874 milioni di euro. Il business agrario ha contribuito con 616 milioni di euro, mentre il settore industriale ha contribuito con 258 milioni di euro. Nonostante i profitti nel business industriale siano diminuiti, la società ha parlato di una evidente ripresa della domanda, che ha fatto aumentare i volumi di vendita.

L'Ebitda (utili operativi) di 128 milioni di euro è stato registrato dal fatturato della società, un multiplo della cifra dell'anno precedente. Il risultato netto ajustato ha raggiunto i 6,5 milioni di euro, rispetto a una perdita di quasi 55 milioni di euro un anno fa. In quel momento, la società è stata particolarmente colpita dai prezzi del potassio bassi e dall'impatto di uno sciopero del lavoro in Canada, dove la K+S aveva appena costruito la pianta di Bethune.

Per l'intero anno, Lohr si aspetta ora un Ebitda compreso tra 530 e 620 milioni di euro; il punto medio rimane lo stesso dell'obiettivo precedente di 500 a 650 milioni di euro. Ciò si basa sull'ipotesi di un prezzo del potassio sostanzialmente stabile per il resto dell'anno, che Lohr vede confermato dai recenti contratti di fornitura di potassio dei principali concorrenti con importanti paesi clienti, especially China. Il resto dell'industria si orienta anche su questi prezzi, tenendo conto anche di altre regioni del mondo.

La forte domanda in diverse regioni, comprese le regioni chiave come il Brasile, ha contribuito all'aumento dei volumi di vendita nella attività agraria della K+S Corporation. Despite i prezzi più elevati per i fertilizzanti speciali in Brasile, la società continua a concentrarsi sulle sue operazioni europee, dalle quali trae significativi benefici.

