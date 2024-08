I fatti essenziali di oggi: Convenzione nazionale democratica (DNC), tensioni in Medio Oriente, condizioni meteorologiche intense, sviluppo di vaccini contro il Covid-19, incidente di yacht

1. DNC

Il Comitato Nazionale Democratico inizia oggi a Chicago, con la Vicepresidente Kamala Harris pronta a ricevere ufficialmente la nomination del suo partito per diventare la prossima presidente. Il Presidente Joe Biden è previsto per consegnare le redini a Harris in un discorso serale davanti a migliaia di delegati e membri del partito. Biden si aspetta di sottolineare la giustificazione per Harris e gli obiettivi che hanno raggiunto insieme. Inoltre, una lista di relatori di spicco è prevista, tra cui l'ex Presidente Barack Obama e l'ex Segretario di Stato Hillary Clinton. Il Governatore dell'Illinois J.B. Pritzker ha annunciato che circa 250 membri della Guardia Nazionale dello Stato saranno in standby, pronti ad affrontare eventuali disordini da parte dei 10.000 manifestanti previsti alla convention.

2. Medio Oriente

Seven membri di una famiglia sono stati uccisi in un attacco aereo israeliano nel centro della Striscia di Gaza domenica, mentre il Segretario di Stato Antony Blinken arrivava in Israele per promuovere un cessate il fuoco e un accordo per gli ostaggi. Blinken ha dichiarato che questo potrebbe essere "l'ultima occasione" per riportare a casa gli ostaggi, istituire un cessate il fuoco e portare tutti verso un percorso di pace e sicurezza duratura. Un accordo di cessate il fuoco è stato proposto dagli Stati Uniti, Qatar e Egitto dopo due giorni di trattative a Doha. Dal lancio dell'operazione israeliana a Gaza dopo gli attacchi di Hamas dell'ottobre 7, l'operazione ha causato oltre 40.000 morti e ridotto gran parte del territorio in rovina. I medici di Gaza hanno identificato il primo caso di poliomielite nella regione in 25 anni.

3. Tempo estremo

L'uragano Ernesto ha riacquistato l'intensità della categoria 1 domenica, con velocità del vento fino a 80 mph, mentre si dirigeva verso l'Atlantico canadese dopo il suo passaggio distruttivo a Puerto Rico e nelle Isole Vergini. Le previsioni suggeriscono che la tempesta potrebbe portare venti più forti e precipitazioni pesanti nella parte sud-orientale del Newfoundland fino a martedì. Inoltre, le condizioni marine pericolose influenzeranno la costa orientale degli Stati Uniti e l'Atlantico canadese per i prossimi giorni. Da un'altra parte, gli Stati Uniti meridionali si preparano per ondate di calore storiche questa settimana. Gli avvisi di caldo sono attualmente in vigore per più di 20 milioni di persone in Oklahoma, Texas e Louisiana, con ulteriori avvertimenti attesi in futuro.

4. Vaccini Covid-19

La Food and Drug Administration (FDA) potrebbe autorizzare i vaccini Covid-19 aggiornati già questa settimana, secondo fonti. Un rappresentante della FDA ha rifiutato di commentare la tempistica di eventuali presentazioni di prodotti ma ha riconosciuto che si sforzano di accelerare l'approvazione dei vaccini Covid-19 aggiornati per la stagione autunnale. I vaccini mRNA di Moderna e Pfizer/BioNTech incorporeranno i ceppi circolanti principali mentre gli Stati Uniti vivono la più grande ondata estiva degli ultimi due anni. Il CDC ha consigliato a tutti coloro che hanno più di 6 mesi di età di ricevere i nuovi vaccini Covid-19 e influenzali più tardi quest'anno a causa del calo apparente dell'efficacia dei vaccini nel tempo.

5. Incidente della barca a vela

Una persona è morta e sei persone sono ancora disperse dopo che una barca a vela di lusso è affondata al largo della costa della Sicilia questa mattina presto. Il vascello, il "Bayesian", che è bandiera del Regno Unito, era ancorato a circa mezzo miglio dal porto di Porticello quando è stato colpito da un tornado. Quindici persone sono state salvate dalla scena e un bambino è stato trasportato in un ospedale pediatrico in elicottero. Il capitano, uno dei superstiti, era tra i pochi fortunati. La barca a vela trasportava principalmente passeggeri e equipaggio britannici, con l'eccezione di due anglo-francesi, uno neozelandese, uno irlandese e uno dello Sri Lanka.

Hollywood accoglie Chicago per il DNCMolti attori famosi saliranno sul palco alla convention, alimentando le speculazioni su eventuali apparizioni a sorpresa di icone musicali come Taylor Swift o Beyoncé.

Immersione nell'ignoto: una passeggiata spaziale privata di un miliardarioLa missione Polaris Dawn di SpaceX sfiderà quattro novizi spaziali mentre intraprendono un viaggio rischioso all'interno della fascia di radiazione. L'equipaggio si propone di eseguire il primo spacewalk mai effettuato da cittadini privati.

Impostando un nuovo standard per i jeans: $19,000L'attrice Blake Lively ha scatenato un putiferio quando ha indossato un paio di jeans da $19,000 sui social media, con alcuni commentatori che definiscono il prezzo "esagerato".

Riscoperta della storia: la scoperta di un osso di mammut dell'era glacialeUn cacciatore di fossili ha scoperto un osso di mammut nel Mississippi, segnando un importante ritrovamento archeologico.

Tour de France Femmes: Kasia Niewiadoma vince con una vittoria strettaLa ciclista polacca Katarzyna 'Kasia' Niewiadoma ha vinto il Tour de France Femmes con un margine di soli quattro secondi, aggiungendo un altro titolo al suo impressionante curriculum di ciclismo.

Venti persone hanno riportato ferite dopo un incendio che ha coinvolto una ruota panoramica a un evento musicale in Germania, secondo quanto riferito dalle autorità. Le foto mostrano due delle cabine dell'attrazione in fiamme mentre il fumo si alza verso il cielo, con la vicinanza di Lipsia visibile sullo sfondo.

CITAZIONE INSPIRANTE DI OGGI

"È ora essenziale per i nostri piani difensivi nel loro insieme: indebolire quanto più possibile la capacità militare russa".

— Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, confermando ieri che le loro truppe avevano fatto saltare un secondo ponte. Zelensky ha poi approfondito gli obiettivi strategici dell'offensiva, spiegando che mira a creare una "zona di limitazione" a Kursk. Questa zona potrebbe potenzialmente ostacolare alcune incursioni russe nel territorio ucraino orchestrate da Mosca.

Festa dell'anniversario di un treno lussuosoAssisti all'attrattiva duratura del Caledonian Sleeper — il servizio ferroviario notturno più vecchio del Regno Unito. Attraversando la rotta Londra-Alto Scozia, offre panorami esclusivi su alcuni dei paesaggi più pittoreschi della Gran Bretagna.

