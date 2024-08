- I farmacisti esprimono le loro obiezioni alle proposte di Lauterbach

Farmacisti della Turingia criticano le proposte di riforma delle farmacie del governo federale

I farmacisti della Turingia esprimono il loro dissenso nei confronti delle proposte di riforma delle farmacie del governo federale. Stefan Fink, presidente dell'Unione dei Farmacisti della Turingia, ha dichiarato: "Abbiamo bisogno di una riforma che dia priorità ai farmacisti come professionisti sanitari al servizio dei pazienti, piuttosto che a macchinari digitali per la distribuzione dei medicinali". Durante le proteste a Erfurt e Dresda, Fink ha sottolineato l'importanza della sicurezza finanziaria per la pianificazione economica delle farmacie.

Proposta di riforma: farmacie senza farmacisti presenti

Una questione controversa tra le strategie di riforma proposte dal Ministro federale della Salute tedesco, Karl Lauterbach (SPD), è l'idea di permettere alle filiali delle farmacie di operare anche se il farmacista è raggiungibile solo tramite telefono o videoconferenza in un'altra filiale. Secondo Lauterbach, gli assistenti tecnici farmaceutici potrebbero gestire i rifornimenti locali in questi casi.

Lauterbach intende contrastare la diminuzione della presenza delle farmacie nelle zone rurali con questo concetto. In passato, la presenza di un farmacista era richiesta per aprire una farmacia. I farmacisti respingono l'idea di Lauterbach, sostenendo che essa metterebbe a rischio il modello delle farmacie private, le opportunità di lavoro e l'approvvigionamento di medicinali per la popolazione.

Popolazione di farmacie in calo

Secondo l'Associazione Federale dei Collegi dei Farmacisti Tedeschi (ABDA), il numero di farmacie sta diminuendo da tempo. Alla fine del primo semestre di quest'anno, c'erano 17.288 farmacie in tutto il paese, 283 in meno rispetto all'inizio dell'anno. I fattori chiave di questo calo includono la mancanza di manodopera qualificata e la migrazione dalle zone rurali. Inoltre, secondo l'Unione dei Farmacisti Tedeschi, l'avvio di nuove farmacie sta diventando sempre meno redditizio. È necessario un riesame del compenso dei farmacisti.

Situazione delle farmacie in Turingia

Il numero di farmacie in Turingia è in calo da anni, scendendo a circa 500 alla fine del 2023. Ciò si traduce in una densità di farmacie di circa 23 per 100.000 abitanti, rendendo la Turingia una delle regioni con la più alta densità di farmacie. A livello nazionale, la media era di 21, mentre solo la Sassonia-Anhalt e la Saarland avevano tassi slightly higher of 26 farmacie per 100.000 abitanti. Il governo rosso-rosso-verde della Turingia fornisce aiuti finanziari per i farmacisti nelle zone rurali, fino a 40.000 euro.

