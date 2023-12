I farmaci per la perdita di peso e il diabete costano di più negli Stati Uniti che in altri paesi, secondo l'analisi di KFF

L'analisi ha esaminato il prezzo di una fornitura di un mese di semaglutide, utilizzata nel farmaco per il diabete Ozempic e nel suo gemello per la perdita di peso Wegovy, nonché il farmaco per la glicemia tirzepatide, venduto come Mounjaro per il trattamento del diabete di tipo 2 e utilizzato off-label per l'obesità.

Wegovy è in cima alla lista, con un prezzo di 1.349 dollari negli Stati Uniti, il quadruplo del prezzo di vendita in Germania e 41⁄2 volte il prezzo nei Paesi Bassi.

Una fornitura di un mese di Mounjaro negli Stati Uniti viene venduta a 1.023 dollari, più del triplo del prezzo del farmaco in Giappone e più del doppio del prezzo nei Paesi Bassi.

L'Ozempic costa poco meno di mille dollari negli Stati Uniti - 936 dollari - ma dall'altra parte dell'oceano, i cittadini del Regno Unito e della Francia possono acquistare il farmaco per meno di 100 dollari: 93 e 83 dollari, rispettivamente.

I prezzi di listino di questi farmaci non sono necessariamente quelli che le persone pagano di tasca propria; i produttori a volte offrono buoni sconto e le assicurazioni private possono negoziare per ottenere prezzi più bassi.

"Anche se i prezzi dovessero diminuire un po', l'aumento dei prezzi dei farmaci e i tassi di obesità più elevati negli Stati Uniti potrebbero avere un impatto maggiore sulla spesa sanitaria complessiva negli Stati Uniti rispetto a quelli dei Paesi vicini", ha dichiarato la KFF in un comunicato stampa.

Secondo i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie, circa il 42% degli adulti dai 20 anni in su è affetto da obesità, che spesso comporta spese mediche più elevate.

"Il costo medico annuale stimato dell'obesità negli Stati Uniti è stato di quasi 173 miliardi di dollari nel 2019. I costi medici per gli adulti affetti da obesità erano superiori di 1.861 dollari rispetto ai costi medici per le persone con un peso sano", ha dichiarato il CDC.

Un'altra indagine della KFF, pubblicata questo mese, ha rilevato che quasi il 60% degli adulti che stanno cercando di perdere peso - e anche un quarto di quelli che non lo stanno facendo al momento - dicono che sarebbero interessati a provare un farmaco da prescrizione per la perdita di peso se si rivelasse sicuro ed efficace.

Secondo il sondaggio della KFF, più della metà degli adulti afferma che l'assicurazione dovrebbe coprire i farmaci per la perdita di peso per chiunque voglia perdere peso e circa l'80% afferma che dovrebbero essere coperti per le persone in sovrappeso o obese.

Deidre McPhillips della CNN ha contribuito a questo rapporto.

