I fan di Taylor Swift sono scioccati dopo l'annullamento del concerto a Vienna

Molti dei cosiddetti Swifties avevano viaggiato da lontano per raggiungere la capitale austriaca e ora cercavano di far fronte alla situazione. "Mia sorella è rimasta bloccata qui a Vienna," si leggeva in un commento secondo l'agenzia di stampa APA. Ma aveva appena organizzato un incontro con altri fan. Un altro utente ha scritto: "Sono anche solo a Vienna. Se qualcuno vuole incontrarsi, mi farebbe piacere fare un po' di turismo."

Altri fan, però, avevano ora paura di muoversi per la città, come ha scritto una donna degli Stati Uniti che era venuta a Vienna per quattro giorni e aveva anche voluto esplorare la città. Ma ora aveva preoccupazioni sul uscire fuori.

Dopo due arresti in relazione a un piano terroristico islamico, tutti e tre i concerti previsti di Taylor Swift a Vienna sono stati annullati mercoledì sera. Tutti i biglietti saranno rimborsati, secondo gli organizzatori. Si aspettavano circa 65.000 spettatori per ciascuno dei concerti previsti per giovedì, venerdì e sabato come parte del tour "Eras" di Swift.

Secondo le autorità austriache, uno dei due arrestati aveva giurato fedeltà alla milizia jihadista Stato Islamico (IS). La polizia ha sequestrato sostanze chimiche nell'appartamento del sospetto arrestato nella Bassa Austria.

I fan hanno espresso la loro delusione nell'apprendere che i concerti di Taylor Swift erano stati annullati a causa di una minaccia terroristica islamica. Nonostante la situazione, alcuni fan erano ancora ansiosi di incontrarsi e esplorare Vienna insieme.

