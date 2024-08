I fan di Swift "a terra" dopo le cancellazioni dei concerti

A causa del rischio di un attacco islamista, i tre concerti previsti di Taylor Swift a Vienna sono stati cancellati. I fan della superstar americana sono divisi tra comprensione e profonda delusione.

"Sulla base della conferma delle autorità governative su un attacco terroristico pianificato allo stadio Ernst Happel, non abbiamo altra scelta che cancellare i tre concerti previsti per la sicurezza di tutti," ha annunciato ieri il promoter dei concerti di Taylor Swift, Barracuda Music, su Instagram. I concerti sold-out erano previsti per giovedì, venerdì e sabato a Vienna come parte del tour "Eras" di Swift in Europa.

La cancellazione ha sconvolto migliaia di Swifties che attendevano con ansia le esibizioni da quasi un anno e avevano viaggiato da tutto il mondo per vedere la loro idol live. "Non ho mai pianto così tanto per qualcosa," scrive un fan su TikTok, postando un video di sé stessa con il trucco sciolto dalle lacrime. Aveva preparato il concerto per un anno, spiega.

"Sono devastata. Ho aspettato questo per più di un anno," scrive un altro Swiftie di Vienna su X. "Ho fatto tutti i braccialetti. Taylor Swift è nella mia città - e ora non succederà. Non ho parole. Non tornerà mai più a Vienna. È così e basta. Significava tanto per me. Volevo davvero andare a questo concerto."

"Sono seduta in una stanza d'albergo a Vienna cercando di elaborare il fatto che il concerto di Taylor Swift che ho atteso per un anno e per cui ho volato dall'altra parte del mondo è stato cancellato," si lamenta un altro fan su X. "Il mio cuore è spezzato," riassume un altro Swiftie l'umore generale.

Gli Swifties mostrano solidarietà globale

I fan di Taylor Swift si uniscono, con commenti di supporto e solidarietà che appaiono rapidamente sotto i tweet e i video di TikTok. "Mi dispiace tanto per tutti" e "Forza" sono tra i messaggi.

Un'altra azione, in cui i fan esprimono il loro supporto e la loro solidarietà con gli Swifties di Vienna, sta già diventando virale. Vogliono streammare la canzone di Swift "Long Live", dedicata alla sua community, così tanto che rientra nelle classifiche.

Tuttavia, alcuni Swifties capiscono la cancellazione del concerto. Un fan tedesco che ha viaggiato in Austria e ha scoperto la cancellazione solo all'arena spiega in uno dei molti video: "Penso che sia la decisione giusta. Avrebbe potuto essere molto pericoloso."

Ciascuna delle tre serate avrebbe visto 65.000 fan vedere Swift dal vivo allo stadio. Il capo della polizia di Vienna, Gerhard Pürstl, stima anche che circa 20.000 fan senza biglietti sarebbero venuti all'arena per sentire la musica della loro idol da lontano. Il promoter ha annunciato che i prezzi dei biglietti saranno rimborsati nei prossimi giorni.

Il mercoledì precedente, due sospetti terroristi erano stati arrestati in Austria. Il principale sospetto è un cittadino austriaco di 19 anni. Secondo la polizia, aveva pianificato attacchi nella zona di Vienna, con l'attenzione sui concerti di Taylor Swift. Il giovane si era radicalizzato su internet e aveva giurato fedeltà all'organizzazione terroristica Islamic State (IS) alcune settimane prima.

Swift ha da tempo temuto attacchi terroristici.

Taylor Swift stessa non ha ancora commentato l'attacco terroristico pianificato e le cancellazioni dei concerti sui suoi social media. Nel 2019, ha scritto un articolo per la rivista "Elle", affermando che dopo l'attacco al concerto di Ariana Grande del 22 maggio 2017 a Manchester, dove 22 giovani fan della cantante morirono quando un estremista islamico fece esplodere una bomba, aveva "una grande paura" di tornare in tour. Non sapeva "come proteggere tre milioni di fan per sette mesi." Swift ha quindi investito "enormi sforzi, pianificazione e costi" per garantire che nessuno si ferisca ai suoi concerti live. "La mia paura della violenza ha anche influenzato la mia vita personale. Porto un bracciale QuikClot, destinato a ferite da arma da fuoco o da taglio," ha spiegato all'epoca.

Nonostante la cancellazione, gli Swifties continuano a mostrare il loro supporto a Taylor Swift e ai fan colpiti attivamente promuovendo la sua canzone "Long Live" sulle piattaforme di streaming. Riconoscendo la gravità della situazione, un fan tedesco che aveva pianificato di partecipare ai concerti accetta la cancellazione del concerto come misura di sicurezza necessaria.

