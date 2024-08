I fan di Star Trek sono in lutto per la perdita di Patti Yasutake.

Patti Yasutake è diventata famosa grazie alla serie "Star Trek: The Next Generation" e a diversi film successivi della saga di "Star Trek". Recentemente, ha recitato nella serie di successo di Netflix "Beef". Purtroppo, è venuta a mancare all'età di 70 anni dopo una lunga lotta contro il cancro.

Nella serie "Star Trek: The Next Generation", interpretava il ruolo dell'infermiera Alyssa Ogawa. Patricia Sue Yasutake, meglio conosciuta come Patti Yasutake, è morta. La 70enne è deceduta a Santa Monica lo scorso lunedì 5 agosto, dopo una lunga battaglia contro il cancro, come riportato dalla rivista di settore "The Hollywood Reporter" e altri media.

Il suo agente di lunga data, Kyle Fritz, ha annunciato la triste notizia e ha espresso le sue condoglianze: "Patti è stata il mio primo cliente quando ho iniziato oltre 30 anni fa. Abbiamo goduto di ogni giorno che abbiamo potuto lavorare insieme. Mi mancherà il suo spirito, il suo talento e la sua determinazione, ma soprattutto la sua amicizia."

Ultima apparizione nella serie di successo di Netflix "Beef"

L'attrice americana, che ha debuttato nelle produzioni televisive e cinematografiche negli anni '80, è tornata di fronte alla macchina da presa solo pochi anni fa - l'ultima volta per il successo di Netflix "Beef", al fianco di Ali Wong e Steven Yeun. Nel film, Yasutake interpretava il ruolo di Fumi Nakai, la madre del personaggio George.

Nativa della California, dove ha conseguito una laurea in studi teatrali, Yasutake è diventata famosa a livello mondiale per il suo ruolo di supporto come Alyssa Ogawa in "Star Trek: The Next Generation". Oltre alle sue apparizioni dalla quarta stagione della serie, Yasutake ha ripreso il ruolo nei film "Star Trek: Generations" (1994) e "Star Trek: First Contact" (1996). Tra le sue altre apparizioni televisive figurano ruoli in "The Closer" e nella popolare serie medicale "Grey's Anatomy".

Patti Yasutake lascia i suoi fratelli Linda Hayashi e Steve Yasutake, secondo quanto riportato dai media americani.

La carriera di Patti Yasutake nel franchise di "Star Trek" si è estesa oltre la serie televisiva, con apparizioni anche nei film "Star Trek: Generations" e "Star Trek: First Contact". Dopo il successo in "Star Trek: The Next Generation", ha ripreso il ruolo di Alyssa Ogawa in questi film.

Nonostante il suo recente ruolo nella serie di successo di Netflix "Beef", la sua carriera di attrice si è svolta per diversi decenni, con le prime apparizioni in produzioni televisive e cinematografiche negli anni '80.

Leggi anche: