I fan di Novak Djokovic lottano per farlo uscire dal suo hotel. All'interno, i profughi si chiedono se mai se ne andranno

Ma venerdì un altro gruppo di manifestanti ha messo nel mirino un detenuto insolito: il numero uno del mondo del tennis Novak Djokovic, confinato nell'hotel mentre sta sfidando legalmente la revoca del suo visto in vista degli Australian Open.

"Liberate Novac [sic]", recitava il cartello scritto a mano da un manifestante attaccato a una racchetta da tennis. "Lasciate giocare Novac".

Gli organizzatori degli Australian Open hanno dichiarato martedì che a Djokovic - che in passato ha criticato l'obbligo del vaccino Covid-19 - è stata concessa una "esenzione medica" dal requisito che impone ai viaggiatori internazionali di essere completamente vaccinati per entrare nel Paese.

Ma Djokovic è arrivato in Australia questa settimana e si è visto revocare il visto, con il Primo Ministro Scott Morrison che ha dichiarato che il 34enne serbo "non aveva un'esenzione medica valida".

Tennis Australia era stata avvisata in una lettera del novembre 2021 che i giocatori non vaccinati con una recente infezione da Covid-19 non sarebbero stati autorizzati a entrare nel Paese in base alle linee guida sulla salute pubblica, ha dichiarato Morrison ai giornalisti giovedì.

Il team legale di Djokovic ha ottenuto un'ingiunzione urgente contro la decisione, ma non è ancora chiaro se il campione in carica degli Australian Open di singolare maschile potrà partecipare al torneo, che inizierà il 17 gennaio.

I documenti del tribunale pubblicati sabato dal Federal Circuit australiano mostrano che a Djokovic è stata concessa un'esenzione medica per gareggiare dopo essere risultato positivo al Covid-19 a dicembre. I suoi avvocati stanno facendo ricorso contro l'annullamento del visto e non hanno voluto commentare prima dell'udienza di lunedì.

Il caso di Djokovic è andato ben oltre la questione del visto individuale. Ha suscitato la rabbia di coloro che ritengono che i ricchi e i potenti abbiano vita facile quando si tratta delle severe regole australiane sul Covid-19, che hanno visto le famiglie separate per anni, ma ha anche fatto arrabbiare gli anti-vax che ritengono che le restrizioni sul coronavirus stiano violando le loro libertà civili. E ha suscitato le preoccupazioni della comunità serba australiana, alcuni dei quali sostengono che Djokovic sia stato ingiustamente preso di mira.

Ma la situazione di Djokovic ha anche messo in evidenza la situazione dei richiedenti asilo in Australia. Mentre la star del tennis sarà autorizzata a partecipare al torneo o costretta a lasciare il Paese, altri detenuti nella stessa struttura sono rinchiusi da anni e rischiano una detenzione a tempo indeterminato in base alle severe norme australiane sull'immigrazione.

Indignazione diffusa

Venerdì scorso, decine di manifestanti appartenenti a gruppi politici diversi si sono riuniti fuori dal Park Hotel, ma una cosa li ha uniti: la richiesta di libertà.

Alcuni appartenevano a gruppi culturali serbi, che cantavano e sventolavano la bandiera del Paese balcanico, e consideravano la detenzione di Djokovic una grande ingiustizia nei confronti di una delle più grandi star dello sport mondiale.

"Non vedo perché dovrebbe essere bloccato in un centro di detenzione", ha detto Tara, 17enne serbo-australiana e tennista junior, che non ha fornito il proprio cognome. "Ognuno ha la propria libertà di scelta, vaccinato o meno".

Djokovic, che è a pari merito con Roger Federer e Rafael Nadal con il record di 20 titoli del Grande Slam maschile in singolo, non ha rivelato pubblicamente il suo stato di vaccinazione, ma ha espresso la sua opposizione ai vaccini Covid-19 e all'obbligo di vaccinazione nell'aprile 2020.

Altri hanno usato la situazione di Djokovic come occasione per criticare il modo in cui i vaccini obbligatori hanno limitato le libertà civili.

Una donna - che ha dato il suo nome solo come Matty per motivi di privacy - ha detto che se Djokovic fosse tornato a casa, non avrebbe guardato gli Australian Open.

"Ero solita andarci ogni anno, ma quest'anno non posso a causa dell'obbligo di vaccino", ha detto Matty, che ha aggiunto di non essere vaccinata.

Un'altra persona mascherata, che ha rifiutato di parlare con la CNN, teneva un cartello che dichiarava Djokovic "ostaggio dello Stato comunista".

Ma altri hanno concentrato la loro attenzione sui circa 30 rifugiati trattenuti nell'hotel.

Precedentemente utilizzato dal governo australiano come struttura per la quarantena di Covid-19, l'hotel è un luogo alternativo di detenzione (APOD) per rifugiati e richiedenti asilo da almeno un anno.

Quasi dieci anni fa, l'Australia ha dichiarato che i richiedenti asilo arrivati via mare non sarebbero mai stati accolti nel Paese. Centinaia di persone sono state ospitate per anni nei centri di trattamento offshore, anche se alcuni sono stati mandati in hotel in Australia per essere curati per le loro condizioni di salute.

I rifugiati hanno ancora poche speranze di libertà e le condizioni in cui sono tenuti sono estremamente controverse. Davanti al Park Hotel, su cui campeggia la scritta "Liberateli", Tom Hardman, un insegnante di 27 anni, ha dichiarato di essere venuto a sostenere i rifugiati.

"Sono qui perché la solitudine e lo strazio di cui soffrono questi uomini nel non sapere quando saranno rilasciati è insopportabile da vedere", ha detto.

Oscar Sterner, 25 anni, ha detto di essere contrario sia agli anti-vaxxer che al modo in cui i rifugiati sono tenuti in detenzione - e ha detto che il vero problema è mettere un visitatore non vaccinato in un hotel con rifugiati che necessitano di cure mediche.

"Djokovic è una canaglia milionaria che ha giustamente suscitato la rabbia di molte persone in Australia", ha detto. "Non si preoccupa di vaccinarsi per proteggere le persone che lo circondano".

Com'è la situazione all'interno

Isostenitori di Djokovic si sono scagliati contro il suo trattamento, con la madre della star del tennis che ha detto che suo figlio è "trattato come un prigioniero".

"Dijana Djokovic ha detto ai giornalisti giovedì durante una conferenza stampa nella capitale della Serbia, Belgrado. "Non è giusto. Non è umano".

Anche la star americana del tennis John Isner ha twittato a sostegno di Djokovic, dicendo che tenerlo in albergo "non è giusto".

"Non c'è alcuna giustificazione per il trattamento che sta ricevendo. Ha seguito le regole, gli è stato permesso di entrare in Australia e ora viene trattenuto contro la sua volontà. È una vera vergogna".

Il ministro degli Affari interni australiano, Karen Andrews, ha dichiarato venerdì che Djokovic "non è prigioniero" e può lasciare il Paese quando vuole.

"È libero di lasciare il Paese in qualsiasi momento e la Border Force lo faciliterà", ha dichiarato la Andrews all'emittente pubblica ABC. "È responsabilità del singolo viaggiatore assicurarsi di avere tutta la documentazione necessaria per entrare in Australia".

Le leggi australiane sull'immigrazione prevedono, a determinate condizioni, un divieto di reingresso nel Paese fino a tre anni in seguito alla cancellazione del visto, ma non è chiaro se Djokovic dovrà affrontare una simile sanzione.

In un comunicato di venerdì, la Professional Tennis Players Association ha dichiarato che Djokovic ha verificato il suo benessere.

"Con il massimo rispetto per tutte le opinioni personali sulle vaccinazioni, gli atleti vaccinati e quelli non vaccinati (con un'esenzione medica approvata) dovrebbero avere la libertà di competere", ha dichiarato l'associazione, co-fondata da Djokovic. "Continueremo a sostenere e difendere i nostri membri e tutti i giocatori in un modo che sia accettabile per loro".

Secondo l'avvocato per i diritti umani Alison Battisson, che ha quattro clienti all'interno del Park Hotel, i visitatori sprovvisti del visto corretto per l'Australia vengono normalmente ammanettati e trasportati in un centro di detenzione per immigrati in un furgone non contrassegnato con i finestrini oscurati.

"È un processo incredibilmente traumatico e disumanizzante", ha dichiarato.

Il video del Park Hotel condiviso con la CNN mostra i detenuti in piccole stanze che includono un letto matrimoniale, un televisore e alcune sedie. I richiedenti asilo hanno accesso a una scala che li conduce a un tetto dove possono fumare. Non è chiaro se Djokovic si trovi nelle stesse condizioni.

"Questa è una finestra, non possiamo aprirla in nessun momento", ha detto Adnan Choopani, uno dei detenuti, in un video girato per la CNN.

Sebbene l'hotel appaia pulito e ben tenuto nel filmato girato da Choopani, in passato sono stati segnalati problemi. Secondo Battison, l'anno scorso c'è stata un'epidemia di Covid nella struttura e i detenuti hanno riferito di aver trovato vermi nel cibo.

Gli altri detenuti

Per i circa 30 rifugiati detenuti nell'hotel, i riflettori dei media puntati su Djokovic sono difficili da digerire. Molti sono detenuti da anni e hanno poche speranze di uscire.

Mehdi, che ha chiesto di usare solo un nome per proteggere la sua famiglia, è fuggito dall'Iran quando aveva 15 anni ed è stato detenuto in Australia per più di otto anni con un accesso limitato all'istruzione e all'assistenza sanitaria.

"Ho scontato la mia pena", ha detto Mehdi, che venerdì ha compiuto 24 anni. "Stiamo soffrendo, siamo esausti e siamo stanchi... sei in detenzione a tempo indeterminato, il che significa che possono tenerti finché possono, finché vogliono".

Choopani ha detto che lui e i suoi compagni di detenzione erano seduti nelle loro stanze, e molti di loro prendevano farmaci per la depressione. Choopani è il cugino di Mehdi e anche lui ha lasciato l'Iran quando aveva 15 anni. Sogna di fare una passeggiata per strada o di uscire per un caffè.

"È incredibile", ha detto. "Penso che questo sia solo un incubo... viviamo nel 21° secolo, in un Paese che crede nella democrazia e che ancora si comporta in questo modo con persone innocenti".

Anche se non è chiaro se a Djokovic sarà permesso di giocare al Melbourne Park questo mese, la stella del tennis sarà alla fine lasciata uscire dall'hotel.

Craig Foster, un ex calciatore della nazionale australiana che difende i richiedenti asilo, dice di sperare che almeno un po' di bene possa venire da questa situazione.

"In un certo senso, è un bene per il mondo vedere come l'Australia ha trattato i nostri cittadini, sia che si tratti di richiedenti asilo o rifugiati, sia che si tratti di un atleta come Novak che, a quanto pare, non ha rispettato la documentazione del suo visto", ha dichiarato.

"Speriamo che tutta questa imbarazzante saga porti gli australiani a comprendere meglio la situazione di queste persone".

Fonte: edition.cnn.com