- I fan devono avere paura dei concerti di Kitzbühel.

In realtà, la star della musica folk Andreas Gabalier (39) avrebbe dovuto esibirsi questo weekend a Kitzbühel. Tuttavia, dopo un preoccupante post su Instagram da parte del folk-rock 'n' roller, i fan sono ora preoccupati per le esibizioni previste per il 16 e il 17 agosto al 10° Festival della Musica di Kitzbühel. Gabalier ha annunciato sui social media di dover andare in ospedale a causa di un'infezione virale.

Andreas Gabalier: "Farò del mio meglio"

"Grazie di cuore per la calorosa gentilezza del reparto di otorinolaringoiatria dell'LKH Klagenfurt! Ho lottato contro un'infezione virale per più di una settimana, che mi ha causato attacchi di tosse e problemi alla voce," ha scritto Gabalier su Instagram il 14 agosto. Tuttavia, spera di poter esibirsi al leggendario concerto di Kitzbühel con il supporto medico. Gabalier nota anche che non sarà in grado di esibirsi con la sua solita forza ed energia, ma promette: "Farò del mio meglio per la città di Kitzbühel."

I concerti previsti, in cui Gabalier si esibirà per la decima volta al Festival della Musica di Kitzbühel, non sono ancora stati cancellati. I fan e i follower gli mandano numerosi auguri di pronta guarigione nei commenti. "Guarisci presto, la salute viene prima di tutto" o "Ah Andy.... sei solo un essere umano, ti auguro una pronta guarigione dal profondo del cuore", sono alcuni dei commenti.

Anche se Gabalier dovesse avere problemi alla voce sul palco, un utente ha una soluzione. "Non preoccuparti, Kitzbühel è assolutamente sicuro di lyrics! Questa volta ce la metteremo noi e tu potrai riposarti. Guarisci presto", si legge in un commento particolarmente commovente su Instagram.

