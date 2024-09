I famosi equestri Wirt e Beerbaum sono sottoposti a critiche da parte dell' Associazione Equestre

Ippici di fama mondiale come Isabell Werth e Ludger Beerbaum, noti rispettivamente per il dressage e il salto ostacoli, hanno espresso preoccupazioni riguardo alla salute finanziaria dell'equitazione tedesca e hanno manifestato il loro dissenso nei confronti della Federazione Equestre Tedesca (FN). La causa principale del loro malcontento è l'instabilità finanziaria e la necessità di importanti cambiamenti per affrontare questo problema.

Werth, che ha aggiunto una medaglia d'oro olimpica al suo palmarès a Parigi, ha parlato francamente della questione durante ARD-Sportschau, dicendo "All'inizio dell'anno sono state fatte alcune relazioni secondo cui Warendorf aveva bisogno di riabilitazione, ma è stato energicamente negato. Tuttavia, è stato successivamente confermato che la FN sta affrontando alcune sfide".

Beerbaum, vincitore dell'oro olimpico nel 1992, ha fatto eco alle sue parole, chiedendo riforme complete. Il 61enne, noto per i suoi significativi investimenti nel mondo dell'equitazione, ha sottolineato che la disparità di età all'interno della FN è un problema. Ha sostenuto che "Il coperchio deve essere rimosso e tutto deve essere posto in discussione".

Perché il ritardo nelle azioni?

Klaus Roeser, responsabile dello sport di alto livello all'interno della FN, ha tentato di spiegare il ritardo nell'affrontare questi problemi finanziari. Ha affermato che in tempi di crisi, le riserve possono essere necessarie, ma si è chiesto perché il problema non sia stato portato alla luce prima. "Se questo viene fatto ripetutamente per un certo periodo di tempo", ha argomentato Roeser, "allora si potrebbe chiedere perché l'allarme non è stato dato molto prima?".

Critiche sono state rivolte a Soenke Lauterbach, segretario generale della FN. Secondo Roeser, Lauterbach aveva accumulato un notevole potere all'interno dell'organizzazione. In mezzo alla crisi finanziaria, sia il presidente della FN Hans-Joachim Erbel che il curatore finanziario Gerhard Ziegler hanno rassegnato le dimissioni a luglio, con Lauterbach che ha annunciato la sua intenzione di lasciare la FN nel settembre dell'anno successivo. La Procura della Repubblica di Münster ha confermato di essere attualmente

