- I familiari non possono ottenere lo status di protezione a causa della decisione del tribunale

Secondo il diritto tedesco sull'asilo, i coniugi, i figli o i genitori dei rifugiati riconosciuti in altri Paesi non hanno il diritto allo status di rifugiato familiare, come stabilito dalla Corte Amministrativa Superior di Nord Reno-Westfalia a Münster. Questa decisione è attualmente in revisione presso la Corte Amministrativa Federale di Lipsia (Az.: 14 A 3506/19.A).

Nel caso specifico, il marito ha lasciato la Siria nel 2013 e ha ottenuto lo status di rifugiato secondo la Convenzione di Ginevra in Bulgaria. In seguito si è trasferito in Germania con la sua documentazione da rifugiato e ha presentato un'altra domanda di asilo, che è stata respinta dall'Ufficio Immigrazione e Rifugiati tedesco, portando a un ordine di espulsione verso la Bulgaria. La Corte Amministrativa di Colonia ha sospeso questo ordine a causa di violazioni dei diritti umani in Bulgaria e ha ordinato all'Ufficio Federale di implementare un divieto di espulsione. L'uomo siriano ha quindi ottenuto lo status di protezione sussidiaria e un permesso di soggiorno temporaneo in Germania.

Sua moglie e figlia hanno lasciato la Siria nel 2015 e hanno richiesto asilo in Germania. Un figlio è nato nella famiglia a Colonia nel 2017. La famiglia ha ottenuto anche la protezione sussidiaria. Tuttavia, l'Ufficio Immigrazione e Rifugiati tedesco non ha riconosciuto lo status di rifugiato concesso al marito in Bulgaria.

La Corte Amministrativa di Colonia ha considerato questo come un errore, ma il 14° Senato della Corte Amministrativa Superior ha dissentito e ha respinto il ricorso. Secondo la Legge sull'Asilo, i richiedenti asilo non sono a rischio di persecuzione in Siria. Solo nel caso in cui un familiare stretto ottiene lo status di rifugiato in Germania è possibile ottenere lo status di rifugiato familiare, il che non si applica al richiedente.

In generale, le persone dovrebbero tornare nel Paese dove il loro status di rifugiato è stato riconosciuto. Questo Paese è anche responsabile della riunificazione familiare.

La protezione sussidiaria viene concessa a coloro che non soddisfano i criteri per lo status di rifugiato secondo la Convenzione di Ginevra o hanno una richiesta di asilo valida, ma comunque affrontano un rischio significativo di danni nel loro Paese d'origine, come l'esecuzione, la tortura o il trattamento degradante.

Nonostante il marito abbia ottenuto con successo lo status di rifugiato secondo la Convenzione di Ginevra in Bulgaria, l'Ufficio Immigrazione e Rifugiati tedesco non lo ha riconosciuto, il che è stato un problema anche quando la Corte Amministrativa di Colonia lo ha considerato un errore. Inoltre, il riconoscimento da parte della BFG (Bulgaria) del suo status di rifugiato non è stato sufficiente per garantire lo status di rifugiato familiare per sua moglie e figlia in Germania, come stabilito dalle leggi tedesche sull'asilo.

