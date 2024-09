I familiari degli ostaggi di Gaza implorano Trump e Harris di recuperare i loro parenti americani.

Vogliamo sentire che si preoccupano veramente. Desideriamo sentire che entrambi i candidati riconoscono e confermano che ci sono ancora 7 americani tenuti in ostaggio e che gli Stati Uniti sono completamente dediti a recuperarli," ha dichiarato Ronen Neutra, cittadino statunitense-israeliano di New York, parlando con CNN. Suo figlio di 22 anni, Omer, serve nell'esercito israeliano ed è stato rapito da Hamas durante gli attacchi dell'ottobre 7.

CNN ha contattato i parenti di tre cittadini statunitensi detenuti a Gaza, tutti esprimendo delusione per il fatto che gli sforzi per liberare i loro familiari negli ultimi 11 mesi non siano stati ancora coronati da successo.

"Basta così," ha dichiarato Adi Alexander, il cui figlio di 20 anni, Edan, prestava servizio nell'esercito israeliano quando è stato rapito da Hamas l'ottobre 7.

"Forse l'accordo proposto dal presidente (Joe) Biden lo scorso dicembre era adatto allora, ma forse ora ne serve uno diverso," ha proposto.

Tutti i familiari che hanno parlato con CNN hanno espresso le loro speranze nel governo Biden, insieme a Trump e Harris, per ideare nuove strategie per fare pressione su Hamas e Israele per negoziare un nuovo accordo.

"Porrei una sfida ai candidati e chiederei loro, sai, come recuperare i nostri figli," ha detto Ruby Chen, un altro cittadino statunitense-israeliano il cui figlio di 19 anni, Itay, è stato ucciso durante gli attacchi dello scorso anno. Il suo corpo è ancora in custodia di Hamas a Gaza.

"Vogliamo sentire nuove idee da entrambi i candidati e che si impegnino ad adottare un nuovo metodo nei confronti di tutte le parti," ha detto Chen a CNN.

I familiari hanno suggerito a CNN che la strategia dovrebbe includere gli Stati Uniti che esplorano nuovi punti di pressione su Hamas e il suo sponsor Iran, nonché su altri paesi con potenziale influenza, come Egitto, Turchia e Qatar, lo stato del Golfo che ospita funzionari di Hamas e ha facilitato i negoziati.

Incentivi, come accordi commerciali, alleviamento delle sanzioni e scambi di prigionieri internazionali, dovrebbero anche essere considerati, hanno consigliato i familiari dei sequestrati a CNN, ricordando gli accordi recenti raggiunti tra Washington e Mosca per liberare cittadini statunitensi come Evan Gershkovich e la stella WNBA Brittney Griner.

"Hanno dimostrato una notevole creatività nell'intricato accordo che hanno concluso per Evan Gershkovich e nell'organizzare un accordo internazionale con la Germania e altri paesi per riportare a casa i cittadini americani," ha detto Alexander a CNN.

"I nostri figli non sono famosi come una giocatrice di basket, ma dal nostro punto di vista, la creatività che hanno dimostrato deve tornare nella nostra situazione e fare tutto il possibile – tutto ciò che è in loro potere – sia aumentando la pressione, sia trovando modi creativi per riportare a casa i nostri figli," ha aggiunto.

C'è anche il sostegno tra i parenti dei sequestrati statunitensi per aumentare la pressione su Israele, il cui primo ministro a lungo in carica, Benjamin Netanyahu, viene accusato da critici di ostacolare i negoziati per il rilascio dei sequestrati per accontentare gli elementi duri della sua fragile coalizione.

I parenti hanno espresso il loro sostegno a iniziative per ridurre l'aiuto diplomatico, finanziario e militare degli Stati Uniti a Israele come mezzo per spingere Netanyahu verso una soluzione.

"Senza dubbio, deve essere esercitata maggiore pressione su Bibi Netanyahu, ma non sono sicuro che ci sia la volontà politica in questo momento, sia da parte dell'amministrazione Biden che dalla campagna Trump, per prendere le distanze dal primo ministro israeliano," ha detto Ronen Neutra a CNN, utilizzando un soprannome popolare per Netanyahu.

"Ma stiamo chiedendo ai nostri leader di dimostrare coraggio e mettere da parte la politica. Non stiamo giocando qui. Si tratta di una situazione di vita o di morte," ha concluso.

Oggi ci sono ancora più di 100 ostaggi a Gaza, mentre le condizioni di vita nell'enclave palestinese peggiorano sotto l'assedio prolungato delle forze israeliane. I sequestrati liberati hanno riferito di frequenti carenze di cibo e acqua a Gaza e alcuni hanno anche denunciato abusi fisici e mentali da parte dei loro sequestratori.

Il recupero dei corpi di sei ostaggi uccisi lo scorso mese ha scatenato proteste in tutto il paese in Israele, con manifestanti che chiedono al governo di Netanyahu di concludere un accordo per liberare quelli che rimangono in ostaggio. Molti si sono chiesti se l'ampia indignazione potrebbe costringere la sua mano.

Invece, un Netanyahu risoluto ha mantenuto la sua strategia nella striscia, sottolineando la sua dedizione a combattere fino a quando Hamas non sarà sconfitto e promettendo di mantenere le truppe israeliane sul confine tra Gaza e l'Egitto – un nuovo e significativo ostacolo alla negoziazione di un accordo.

