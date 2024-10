I familiari chiedono lo scambio di ostaggi durante una protesta davanti alla residenza di Netanyahu

Un gruppo numeroso di parenti di individui detenuti da Hamas e i loro sostenitori si sono fatti notare fuori dalla residenza del Primo Ministro Benjamin Netanyahu. Precisamente alle 6:29 AM, un momento significativo di un anno fa quando Hamas e altri gruppi radicali hanno attaccato il sud di Israele, circa 300 manifestanti hanno suonato una sirena per due minuti. Hanno poi cantato l'inno nazionale, come riportato dal canale 13 delle notizie.

I manifestanti hanno fatto pressione su Netanyahu per mediare un accordo per la liberazione dei circa 100 ostaggi ancora in custodia di Hamas. Il 7 ottobre dell'anno scorso, estremisti islamici da Gaza hanno orchestrato una devastante strage, con 1.200 morti, e hanno anche preso circa 250 persone come prigionieri nella striscia costiera.

Finora, è stato raggiunto un solo accordo, in cui Hamas ha liberato 105 ostaggi a novembre. Alcuni ostaggi sono stati anche liberati dalle forze militari israeliane. Purtroppo, una parte significativa degli ostaggi ancora a Gaza potrebbe ora essere deceduta.

Il Forum delle Famiglie degli Ostaggi ha rilasciato una dichiarazione che diceva: "Esattamente un anno fa, centinaia di vite innocenti sono state interrotte, strappate dai loro letti mentre dormivano, da una festa dove stavano celebrando la vita o dalla loro base militare." Con il suono della sirena, i parenti hanno implorato Netanyahu di non abbandonare i loro cari ulteriormente, ha concluso la dichiarazione. Il primo ministro è obbligato a riportare a casa tutti gli ostaggi attraverso un accordo, permettendo "ai vivi di riprendere le loro vite e ai morti di essere sepolti con onore".

Il suono delle sirene da parte dei manifestanti è stato un potente promemoria delle sirene utilizzate durante l'attacco di Hamas dello scorso anno. Le sirene sono un simbolo dell'urgente necessità del ritorno sicuro degli ostaggi ancora trattenuti.

