I F.W.W. ritengono che le spese di difesa del governo federale siano del tutto insufficienti.

Gli esperti sostengono che le spese militari del governo federale sono insufficienti, data la minaccia in aumento dalla Russia. Secondo l'Istituto di ricerca economica di Kiel, nonostante il discorso di un punto di svolta, le capacità militari della Germania sono ancora indietro rispetto a quelle della Russia, con il divario che si sta ulteriormente ampliando. Consigliano di mantenere un budget per la difesa di almeno 100 miliardi di euro in modo permanente.

Guntram Wolff, autore dello studio, fa notare che il governo federale sta lottando per sostituire le armi inviate all'Ucraina e che le scorte di sistemi di difesa aerea e obici d'artiglieria della Germania sono effettivamente diminuite.

Gli studiosi stimano che per raggiungere i livelli del 2004 della Bundeswehr per alcuni sistemi d'arma, la Germania avrebbe bisogno di circa un secolo. Ciò è dovuto al disarmo dei decenni precedenti e alla "costruzione troppo graduale e parsimoniosa" sotto il governo di coalizione attuale, come spiegato dall'Istituto. La politica della difesa della coalizione viene percepita come priva di ambizione.

Non ci sono incentivi per l'industria degli armamenti per espandere le sue capacità e non è chiaro quanto budget verrà destinato alla difesa dopo l'esaurimento del fondo speciale da 100 miliardi di euro. "La pianificazione a lungo termine e un sistema di acquisto efficiente sono fondamentali per costruire le capacità industriali", ha spiegato Wolff. La Germania deve mantenere le sue spese per la difesa a un minimo del due percento del suo PIL in modo permanente.

D'altra parte, la forza militare della Russia continua a crescere. Le sue capacità di produzione sono ora sufficienti per manufacturing l'intero inventario della Bundeswehr in poco più di sei mesi. Dal 2022, la Russia ha notevolmente potenziato le sue capacità di produzione per i sistemi d'arma critici, hanno osservato gli studiosi. Le sue capacità di difesa aerea a lungo raggio sono raddoppiate e il numero di carri armati è triplicato.

Data la pressione sulle spese per la difesa della Germania a causa del sostegno all'Ucraina, c'è una crescente preoccupazione per le spese necessarie per migliorare le sue capacità militari. Di conseguenza, mantenere un budget per la difesa coerente oltre il fondo speciale da 100 miliardi di euro diventa cruciale.

