I droni russi sono stati rilevati sopra strutture vitali a Brunsbüttel.

11:40 Ambasciata USA a Kyiv Avverte di Possibili Attacchi nelle Prossime OreL'Ambasciata USA a Kyiv ha emesso un avvertimento in vista del Giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina di sabato, mettendo in guardia su un aumento del rischio di attacchi aerei ucraini. Nei giorni successivi e nel weekend, c'è un rischio elevato che la Russia attacchi l'Ucraina con droni e missili, secondo l'annuncio sul sito dell'ambasciata. Il 24 agosto segna il 33° anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina dall'Unione Sovietica. Questa festività ha un significato particolare per gli ucraini da quando è iniziata la guerra di due anni e mezzo in Ucraina. Di recente, i soldati ucraini sono entrati inaspettatamente nel territorio russo nella regione di Kursk. Il presidente russo Vladimir Putin ha definito questo un provocazione e ha minacciato rappresaglie.

11:13 Incendio in una Installazione Militare a VolgogradScoppia un incendio in un'installazione militare a Marinovka, nell'Oblast' di Volgograd, con i locali che segnalano esplosioni. Le autorità attribuiscono l'incendio a un attacco con drone ucraino, senza segnalare vittime.

10:41 Russia Torna ai Rifugi Provvisori a KurskSecondo le autorità locali, stanno siendo costruiti rifugi prefabbricati per la popolazione nella regione di confine russa di Kursk. "Su mio ordine, l'amministrazione della città di Kursk ha designato luoghi centrali per l'installazione di bunker prefabbricati modulari", spiega il governatore regionale Alexei Smirnov su Telegram. I bunker vengono eretti in luoghi affollati, come in 60 fermate dell'autobus. Smirnov condivide una foto di un camion che consegna uno dei blocchi. I bunker vengono anche installati in altri due luoghi, compreso Kursk, dove si trova la centrale nucleare di Kursk. La Russia sostiene che l'Ucraina sta pianificando un attacco alla struttura, che l'Ucraina nega.

10:10 L'Ucraina Mostra le Immagini dell'Avanzata a KurskL'Ucraina riferisce di oltre 40 attacchi delle truppe russe vicino alla città di Pokrovsk, quasi tutti respinti. Il presidente Zelenskyy promette di rinforzare le truppe nella zona. Inoltre, l'avanzata ucraina nella regione di Kursk continua.

09:42 La Russia Rapporta Droni Abbattuti in diverse RegioniLe autorità russe riferiscono di aver intercettato diversi attacchi aerei ucraini nell'ovest della Russia. Secondo il governatore dell'Oblast' di Volgograd Andrei Bocharov su Telegram, "la maggior parte dei droni sono stati distrutti" vicino a Marinovka (vedi voce alle 07:30). Nella regione di confine di Kursk, il governatore Alexei Smirnov riferisce che "due missili ucraini e un drone sono stati abbattuti dalla difesa aerea russa". Nella regione di Rostov a sud, il governatore Vasily Golubev riferisce di "cinque droni intercettati". Si dice anche che i droni siano stati abbattuti nelle regioni russe di Voronezh e Bryansk.

09:09 Il Ministro della Difesa Ucraino Cerca l'Approvo dell'USA per le Armi a Lunga PortataIl ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov incontra una delegazione bipartitica della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti a Kyiv. Secondo il ministero a Kyiv, il rappresentante repubblicano Rob Wittman e il rappresentante democratico David Trone discutono con Umerov della situazione al fronte e della politica di Washington sull'uso di armi a lunga portata contro i bersagli russi. "Ho sottolineato la necessità di un'approvazione rapida per utilizzare appieno le armi a lunga portata contro i bersagli russi", ha detto Umerov. "Si tratta di proteggere le nostre città e villaggi pacifici".

08:36 L'Attore di Star Wars Lancia una Campagna di Raccolta FondiL'attore statunitense Mark Hamill, noto per il suo ruolo di Luke Skywalker in "Guerre Stellari", sta raccogliendo fondi per i robot per la rimozione delle mine per l'Ucraina. In collaborazione con l'esperto dell'Europa orientale Timothy Snyder, intendono raccogliere 441.000 dollari attraverso la campagna "Terreno Sicuro". Questi robot possono rimuovere le mine anche nelle aree difficili da raggiungere, con gli operatori che mantengono una distanza di sicurezza. "Uno dei peggiori crimini commessi dalla Russia in Ucraina è la disseminazione di mine", ha detto Snyder. "Ho visitato aree non occupate vicino al fronte dove le persone rischiano la loro vita per aiutare gli altri a tornare alle loro fattorie e case. Grazie a questi robot, le mine possono essere rimosse e salvate vite". L'Ucraina è gravemente contaminata dalle mine, la loro rimozione potrebbe richiedere decenni.

08:01 Il Cremlino Sembra Preparare i Russi per una "Nuova Realtà"L'incursione ucraina a Kursk presenta una sfida per la propaganda di Mosca. Anche se le regioni sono distanti, una fonte vicina al Cremlino dice al portale indipendente russo Meduza, con sede a Riga, "Ma anche la penetrazione nel territorio russo e la conquista di villaggi è un evento nuovo e molto spiacevole". Per attenuare l'umore del pubblico ora significativamente più ansioso, il Cremlino sta cercando di preparare i russi alla vita in una "nuova realtà" e una "nuova normalità": il nemico ha effettivamente attraversato il territorio russo, verrà sconfitto - ma il recupero del territorio richiederà tempo, e i russi devono essere pazienti. Nel frattempo, i residenti sono incoraggiati a "trasformare la negatività e lo shock in una direzione positiva" - raccogliendo forniture di aiuti per la regione di Kursk. Nel complesso, tutti gli ufficiali intervistati da Meduza ritengono che i combattimenti nella regione di Kursk potrebbero durare diversi mesi. Una fonte vicina al governo stima che questa stima è "abbastanza ottimistica - se tutto va bene".

07:30 Il Governatore Russo Conferma l'Incendio dell'Installazione MilitareLe autorità russe confermano i rapporti secondo cui un'installazione militare nella regione meridionale di Volgograd è stata data alle fiamme dopo un attacco con drone ucraino. Il governatore regionale Andrei Bocharov riferisce su Telegram che il drone ha colpito l'installazione. Non sono state segnalate vittime. Bocharov non specifica quale installazione militare è stata presa di mira. Tuttavia, spiega che il villaggio di Marinovka è stato preso di mira nell'attacco, dove la Russia ha una base aerea.

06:56 Ex-Security Advisor: Putin Had Mesmerizing Control over TrumpSecondo l'ex consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, il generale Herbert Raymond McMaster, il presidente russo Vladimir Putin è riuscito a manipolare l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Questo è dettagliato nel libro di McMaster "At War With Ourselves: My Tour of Duty in the Trump White House," secondo quanto riportato dal "The Guardian." "Putin, un astuto ex agente del KGB, ha sfruttato l'ego e le insicurezze di Trump con lusinghe," spiega McMaster. Putin ha definito Trump "un individuo straordinariamente dotato, indubbiamente talentuoso" e ha esercitato un'influenza quasi ipnotica su di lui. McMaster, che ha servito come consigliere per la sicurezza nazionale di Trump per circa un anno, ha avvertito Trump: "Signor Presidente, è il più grande ingannatore del mondo." Ha avvertito che Putin era fiducioso di poter "giocare" con Trump e ottenere un allentamento delle sanzioni e una uscita a basso costo degli Stati Uniti dalla Siria e dall'Afghanistan.

06:20 Incendio segnalato alla base russa di VolgogradEsplosioni sono state udite nella città russa di Kalach sul Don nella regione di Volgograd tarda notte, secondo diversi canali Telegram russi. Sono state presumibilmente scatenate da un attacco con droni. Un incendio è scoppiato in una base aerea vicina. La posizione della regione di Volgograd si trova circa 900 chilometri a sud-est di Mosca. Il presunto obiettivo era probabilmente la base aerea di Marinovka a Oktyabrskiy, circa 20 chilometri da Kalach sul Don. I testimoni oculari hanno riferito di aver udito circa sei a dieci esplosioni potenti, accompagnate dai tipici rumori dei droni, secondo Telegram.

05:44 Klingbeil: la Germania è pronta a offrire ulteriori fondi per l'UcrainaIl leader dell'SPD Lars Klingbeil ha promesso ulteriore supporto all'Ucraina. Se diventa impossibile fornire i miliardi previsti dai beni russi congelati all'Ucraina, la Germania fornirà fondi aggiuntivi, ha dichiarato in un podcast con il vicedirettore del "Bild" Paul Ronzheimer. "Non possiamo raggiungere un punto in cui diciamo 'Niente più fondi per l'Ucraina.' In quel caso, ovviamente, siamo responsabili per fornire fondi dalla Germania," ha detto Klingbeil. "Abbiamo un dovere verso l'Ucraina. Dobbiamo trovare soluzioni e le troveremo."

04:27 HUR commenta gli attacchi con droni in RussiaIl servizio di intelligence militare ucraino HUR ha commentato gli obiettivi degli attacchi con droni in Russia durante la notte. Erano diretti all'aeroporto di Ostafyevo a Mosca, alla base aerea di Millerovo nella regione di Rostov e a un centro di comunicazioni radio, ha detto il capo di HUR Kyrylo Budanov al sito militare "The War Zone." Circa 50 droni erano coinvolti. Si sta valutando l'entità dei danni. Le autorità russe hanno riferito al mattino di aver abbattuto 45 droni sul territorio russo.

03:09 Misure di sicurezza per gli operatori delle urne nelle elezioni di KurskNella contesa regione russa di confine di Kursk, la Russia prevede di fornire giubbotti antiproiettile e caschi agli operatori delle urne per le elezioni regionali anticipate. Inoltre, saranno istituiti ulteriori seggi elettorali in altre parti del paese per coloro che hanno lasciato la regione, secondo Tatjana Malachowa, capo della commissione elettorale regionale, secondo le agenzie di stampa russe. one stato di emergenza è attualmente in vigore nella regione. Le elezioni del governatore regionale e le elezioni del parlamento regionale sono previste dal 6 al 8 settembre in diverse regioni della Russia.

01:34 Fico critica la pressione nella politica estera delle democrazie occidentaliIl primo ministro slovacco Robert Fico critica la pressione esercitata nella politica estera delle democrazie occidentali. Dice che coloro che divergono dal consenso su questioni fondamentali di politica estera sono "arbitrariamente sottoposti a pressioni e minacciati di isolamento" dalle democrazie occidentali, secondo una dichiarazione rilasciata in occasione del 54° anniversario dell'invasione di Mosca del 1968. Nella dichiarazione, Fico traccia paralleli tra la violenta repressione della "Primavera di Praga" del 1968 da parte delle truppe del Patto di Varsavia e ciò che vede come la pressione attuale sulle opinioni divergenti in Europa. Fico si oppone all'aiuto militare dell'UE all'Ucraina e ha affrontato accuse di essere filorusso come conseguenza.

00:12 L'Ucraina riferisce 46 attacchi russi vicino a Pokrovsk in un giornoL'Ucraina riferisce 46 attacchi russi lungo la linea del fronte vicino alla città di Pokrovsk nella parte orientale del paese durante il giorno. Di questi, 44 sono stati respinti, secondo lo Stato maggiore. Alle 21 CET, il combattimento continua in due posizioni rimanenti. Gli attacchi hanno portato alla morte o al ferimento di 238 soldati russi. Non viene fornita alcuna informazione sulle perdite ucraine. La Russia non ha ancora commentato la situazione.

23:09 Russia afferma di aver impedito un'incursione ucraina a BryanskLa Russia afferma di aver impedito un tentato infiltramento di "spie" ucraine nella regione russa di confine di Bryansk, confinante con Kursk. L'infiltrarsi del "gruppo di ricognizione-sabotaggio ucraino" è stato sventato dalle forze dell'agenzia di intelligence russa FSB e dalle unità dell'esercito russo, secondo il governatore di Bryansk Alexander Bogomaz, in un post su Telegram. "Il nemico è stato preso di mira con il fuoco," dice il post. La situazione è ora riportata sotto controllo.

22:15 Zelensky: Ucraina si attende la consegna rapida dell'aiuto miliardario promesso dall'OccidenteIl Presidente ucraino Volodymyr Zelensky esprime l'impazienza per la rapida distribuzione dei miliardi di dollari di aiuti promessi dall'Occidente, in parte provenienti dai proventi dei beni del governo russo sequestrati. Nonostante le numerose promesse politiche, sono necessarie ulteriori garanzie, sottolinea Zelensky nel suo messaggio video serale. "Ma abbiamo bisogno di azioni concrete." L'Ucraina dipende pesantemente dai proventi dei fondi russi confiscati per contrastare l'ostilità russa. "Le discussioni su questa questione sono state bloccate per troppo tempo e ora è necessario un'azione decisa." I paesi del G7 si sono impegnati ad offrire ulteriore sollievo finanziario a Kyiv durante il loro summit di giugno, inclusa una consistente linea di credito da 50 miliardi di dollari garantita dai proventi dei beni russi congelati.

21:52 Putin elogia i rapporti commerciali stretti con la CinaIl Presidente russo Vladimir Putin elogia la collaborazione in profondità tra Russia e Cina. "I nostri legami commerciali prosperano (...). L'attenzione che entrambe le parti dedicano agli scambi commerciali e alle relazioni economiche è finalizzata," afferma durante un incontro al Cremlino con il Primo Ministro cinese Li Qiang. Russia e Cina hanno "ampi progetti e iniziative di cooperazione nell'ambito economico e umanitario," dichiara Putin. Li testimonia, secondo i media russi, che i rapporti russo-cinesi sono a un "picco senza precedenti". L'alleanza strategica tra Russia e Cina si è rafforzata a causa dell'invasione russa dell'Ucraina. Per la Russia, la Cina è un partner commerciale vitale a causa delle sanzioni occidentali.

21:20 Richiesta respinta: L'ex vice ministro della Difesa russo rimarrà in custodiaL'ex vice ministro della Difesa russo Dmitri Bulgakov continuerà a essere detenuto per accuse di corruzione. La sua richiesta di arresti domiciliari temporanei e il ricorso per la liberazione sono stati infruttuosi, riferiscono i media. Bulgakov era responsabile degli acquisti di armi per l'esercito russo prima del suo licenziamento. Il tribunale di Mosca ordina anche il carcere per due sospetti complici di Bulgakov. La loro società è accusata di aver ottenuto nove contratti da Bulgakov tra il 2022 e il 2024, causando perdite finanziarie di circa 50 milioni di rubli (circa 500.000 euro).

21:00 L'Ucraina rafforza la presenza militare a PokrovskSecondo il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, l'Ucraina sta rafforzando la sua presenza militare nella regione contesa di Pokrovsk nell'Ucraina orientale. "Siamo consapevoli delle intenzioni delle truppe russe lì," dichiara in un discorso televisivo. Simultaneamente, le forze ucraine stanno facendo progressi nella regione russa di Kursk, annuncia Zelenskyy. Alcuni territori sono sotto il controllo ucraino, ma non vengono forniti dettagli specifici.

20:41 Minacce di sfratto per numerosi rifugiati ucraini in Ungheria a causa di un decretoI rifugiati ucraini in Ungheria rischiano di essere espulsi dagli alloggi a causa di un decreto che ha revocato il loro status di protezione generale. Gli alloggi per rifugiati gestiti privatamente hanno già iniziato a sfollare gli ucraini, riferisce l'ONG Migration Aid. A Kocs, a nord di Budapest, circa 120 rifugiati, principalmente donne e bambini rom della regione ucraina occidentale della Transcarpatia con una significativa minoranza ungherese, sono costretti a lasciare una casa per ospiti sotto la supervisione della polizia.

Puoi aggiornarti sui precedenti sviluppi qui.

L'Unione Europea ha espresso la sua preoccupazione per le tensioni in aumento tra Ucraina e Russia e ha chiamato alla de-escalation.

Date le circostanze attuali, l'Unione Europea ha deciso di aumentare l'aiuto umanitario all'Ucraina per aiutare coloro che sono colpiti dal conflitto.

Leggi anche: