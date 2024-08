14:10, Das Erste: Crimson Blossoms

- I drammi di oggi si svolgono sui televisori di giorno.

Oltre a Klaas, anche Jördis è profondamente colpita dalla notizia della gravidanza di Valerie. Si ritira sconvolta. Franka dà a Jördis alcuni consigli sensati, incoraggiandola a parlare con Klaas, rassicurandola che il loro amore è abbastanza forte da sopportare la conversazione. Klaas entra in panico e offre a Valerie del denaro per scomparire dalla sua e dalla vita di Jördis, insieme al bambino. Valerie è inorridita, e Jördis, che ha involontariamente origliato, è altrettanto scioccata. Hannes, arrabbiato con Richie, registra un video in cui spiega la controversia sul copyright della canzone, che scatena immediate reazioni.

15:10, Das Erste: Love's Tempest

Ana viene sottoposta a indagini in ospedale a causa del suo dolore crescente e le viene detto che ha un rene rotto a causa della sua caduta da cavallo. La sua speranza che il rene possa guarire da solo viene infranta da Michael. Ana si preoccupa per la sua salute e si sente sotto stress aggiuntivo a causa dei suoi piani per Thalheim. Tuttavia, Philipp e Vincent le assicurano che continueranno a lavorare sui restauri.

17:30, RTL: Among Us Again

Cecilia prende misure attive per proteggere la relazione segreta di Ace e Lenny, finendo accidentalmente per impegnarsi di più. Ute celebra i risultati del test di metastasi negativi di Patrizia. Tuttavia, Benedikt nota alcuni sintomi insoliti. Ringo continua entusiasta la sua collaborazione con Bambi e scopre il suo prossimo progetto: migliorare la palestra di Henry.

19:05, RTL: All That Matters

Simone apprezza il sostegno di Ben, solo per scoprire il motivo del suo aiuto. Leyla capisce perché Deniz è stato così teso ultimamente e decide di sostenere sua cugina. Lucie trova difficile sostenere Henning in "Camping Clash". Riuscirà a trovare un nuovo partner per Henning?

19:40, RTL: Good Times, Bad Times

Jonas sorprende Flo con un viaggio a Brandenburg. Quando le presenta anche la vecchia auto di suo padre e si fermano a un lago isolato, tutto sembra perfetto. Tuttavia, Gerner e Katrin non possono impedire a Johanna di voltarsi Away from them in distress. While Johanna can't believe what her parents have done, Gerner and Katrin fear that they've lost Johanna forever.

Ti prego, Jördis supplica Klaas dopo aver sentito la sua offerta a Valerie, esprimendo la sua preoccupazione e il desiderio di una comunicazione aperta. Lo shock e la delusione delle azioni di Klaas lasciano Jördis confusa e ferita.

