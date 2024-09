- I drammi di oggi si svolgono nelle serie televisive diurne.

14:10, Primo Canale: Fiori Scarlatti

Mon continua a lottare con l'espressione dei propri sentimenti per Julius in pubblico. Nel frattempo, Julius si rende conto di essere disposto a compromettere i propri principi per la propria felicità. I due decidono di esplorare segretamente la loro relazione. Hannes è turbato dalla controversia e, in quanto pacifista buddista, perde la propria tranquillità interiore. Charlotte affronta le sfide di Geraldine Gigidoux, una designer ostinata che inizialmente respinge i suoi progetti ma alla fine li approva. Tuttavia, il loro incontro segreto a Lüneburg potrebbe essere scoperto: un fotografo si aggira nell'atrio dell'hotel, in attesa di entrambi Geraldine e Charlotte.

15:10, Primo Canale: La Tempesta d'Amore

Lale annulla il suo incontro con Stella per preparare la stanza di Anas per il suo ritorno a casa dall'ospedale. Theo decide di aiutare Lale, programmando l'appuntamento nel suo planner digitale, ma dimentica il telefono in hotel per un breve momento. In seguito, Theo è confuso dall'appuntamento mancante. Katja è sconvolta e incerta sulla sua prossima mossa. Si confida solo con Greta e Philipp riguardo al raccolto di uva fallito e vuole gestire la crisi in modo indipendente. Tuttavia, a sorpresa di Katja, Markus appare improvvisamente.

17:30, RTL: Tra di Noi

Dopo il loro bacio condiviso, Patrizia consiglia a Benedikt di proteggere il suo matrimonio con Ute. Benedikt inizia a vacillare, tuttavia, e mette in discussione la sua saggezza. Stella è sconvolta nell'apprendere che Easy sta mettendo in dubbio l'autenticità della cartolina di Charlotte, costringendola a reagire con zelo. Tobias e Vivien decidono finalmente di rivelare la verità a David. Mentre Vivien trova supporto in Sina, Tobias deve affrontare una decisione difficile.

19:05, RTL: Ciò che Conta

Yannick cerca aiuto, ma anche l'aiuto ha i suoi limiti. Justus condivide la sua strategia di squadra di pattinaggio su ghiaccio con Simone, solo per prepararsi a essere denunciato pubblicamente da lei. Henning si assicura un vantaggio nella sfida finale del "Camping Face-Off" con un eccezionale compagno di squadra.

19:40, RTL: Momenti Buoni, Momenti Cattivi

Nihat è solo parzialmente soddisfatto del successo della sua campagna pubblicitaria e medita possibili miglioramenti. Quando Lars gli offre una soluzione, Nihat l'accetta entusiasta. Tuttavia, Lars non si presenta all'ora prestabilita. Emily è deliziata dai disegni di Tobias. Anche Olafsson è stupito e incita Emily per avere altre "illuminazioni". Proprio quando Emily sta per lasciare per incontrare Tobias, viene fermata da Katrin.

