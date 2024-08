14:10, Primo Canale: Rose Scarlatte

- I drammi di oggi si svolgono nei programmi televisivi diurni.

Britta non lascia nulla di intentato per evitare la chiusura dell'unità di neuroscience. Desperata, cerca soluzioni per garantire il ruolo di Hendrik e proteggere la sua famiglia da ulteriori turbolenze. Non esiterebbe a corrompere un membro del consiglio finanziario. Mo sta lottando per mettersi in contatto con Julius a Berlino, temendo che lui abbia voltato pagina nella loro relazione. I suoi pensieri vanno brevemente a Leyla, ma sia Leyla che Jördis lo tengono a distanza. L'equilibrio emotivo di Mo vacilla e quando cerca di condividere i suoi sentimenti con Jördis, Klaas lo interrompe, scatenando una reazione impulsiva.

15:10, Primo Canale: Tempesta d'Amore

Ana e Vincent scoprono da Christoph che Philipp sta pianificando di andarsene. Vincent suggerisce che sarebbe meglio se Philipp se ne andasse. Tuttavia, la velata dichiarazione d'amore di Philipp ad Ana durante la riunione scatena una discussione accesa tra lui e Vincent. Ana esprime i suoi pensieri e se ne va. Yvonne è confusa quando Erik evita il suo affetto. Quando anche lui cita il lavoro come scusa per saltare la riunione, Yvonne si assicura che lui abbia il giorno libero. Durante la riunione, Erik lotta con la presenza di Nicole. Nicole lo affronta a riguardo e lui è scioccato dai ricordi.

17:30, RTL: Vita SottoSopra

Il senso di colpa di Britta aumenta quando David favorisce i Lassner. Questo porta a una discussione con Tobias. Colta alla sprovvista dalla proposta di un ménage à trois, Cecilia si sente inizialmente delusa dai suoi nuovi rozzi coinquilini, ma poi si rende conto del vero intento dietro la loro proposta. Stella intende inviare a Easy una cartolina falsa da parte di Charlotte, ma il suo piano potrebbe fallire a causa della natura sorprendentemente premurosa di Paco.

19:05, RTL: La Vera Storia

Charlie si sente di aver oltrepassato il limite con le sue richieste e si ritira dolorante. Dopo che Imani ha scagionato Tom, si domanda come sia arrivata a questa situazione. Vedendo il bisogno di Lucie, si rende conto che la persona più adatta per sostenere il "Camping Clash" di Henning è proprio lei.

19:40, RTL: Momenti Buoni, Momenti Cattivi

Rosa cederà alle richieste di Gerner, cambiando drasticamente le loro vite e quella di Zoe? Paul è irritato quando il rituale del fuoco di Nihat lascia un segno bruciato sul suo appartamento che gli ricorda Alicia. Nemmeno i suoi tentativi di distrarsi con Kate hanno successo, e alla fine Paul decide di rimuovere lui stesso la macchia annerita.

In mezzo alle sue difficoltà, Mo trova conforto nel dire "Ti amo" a Jördis, sperando che possa riparare la loro relazione. Anna, dopo la discussione accesa con Philipp, si confida con Vincent, dicendo "Ti amo", rafforzando il loro legame.

Leggi anche: